5歲確診童高燒39.6度送醫遭拒！家長PO網怒批　屏東衛生局回應了

▲5歲童的父親在屏東人屏東事PO文 。（圖／截取屏東人屏東事臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(7)日新增3459例本土確診個案；但有一位父親在社群媒體PO文，指「5歲兒子快篩陽、發燒39.6度，看屏東縣政府官方line，帶去屏東國軍醫院急診；醫院卻表示，「沒有兒童專科醫師，要我們去寶建醫院」，他質疑，官方作的這張圖是搞笑？還是假訊息？

對此，屏東縣衛生局表示，先前製作4家兒童急門診綠色通道圖卡，由於每家醫院服務時段不盡相同，縣府於5月29日有製作另一張圖卡推播，並說明各家醫院服務時間，避免引發民眾誤會；對先前圖卡造成誤解致歉。

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屏縣衛生局也提醒，屏東兒童防疫急、門診持續增開綠色通道，目前4家醫院包括屏東基督教醫院（18歲以下）、國軍屏東分院(17歲以下)、高榮屏東分院(6歲以下)、東港安泰醫院(8歲以下)，提供由醫師判定、診療、給藥等一站式服務，惟每家醫院服務時段不盡相同，民眾可上衛生局官網查詢。

而這位確診童父親事後表示，「聽從國軍屏東醫院的指示到寶建醫院，不得不說寶建醫院真的很棒，醫師也很有耐心，已經領完藥回家洗澡隔離了，有吃退燒藥，目前退燒胃口不錯，再次謝謝」。

屏東縣目前開設兒童專屬綠色通道（防疫急門診）的醫療院所有：東港安泰醫院（8歲以下） 每周一至周五12:00-14:00、17:00-21:00，假日13:30-16:30、17:30-20:30，屏東基督教醫院（18歲以下）每周一至周五9:00-12:00、17:00-21:00國軍高雄總醫院屏東分院（17歲以下） 每周六9:00-10:00、高雄榮民總醫院屏東分院（6歲以下） 每周五09:00-10:30。衛生局提醒有需求民眾上網查看。