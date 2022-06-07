宜蘭+1579新增1死　6／19起近65歲以上長者可打第4劑

▲宜蘭新增1579確診、新增1名60多歲女性死亡病例。（圖／宜縣府供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭新增1579確診！同時新增1死亡病例，是長照機構住民、年齡60多歲女性；宜蘭至今累計73死，36人確診3天內死亡。在校園疫情方面，是累計共7,427位學生、758位教職員確診。宜蘭縣長林姿妙表示，7日確診人數再度攀升，提醒縣民仍要努力防疫；而6/19以後，縣內有近2萬名65歲以上長者符合第四劑疫苗施打資格，她籲民眾儘快接種、保護自己和家人。

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中央7日宣布宜蘭縣新增1579名確診個案，並新增1名死亡個案。宜蘭衛生局表示，新增1名死亡個案，年齡為60多歲女性，打滿3劑疫苗，是長照機構的住民；該案於6月1日發病，不幸於6月2日病故。另外，根據縣府統計資料，目前死亡的確診個案有73人，80歲以上長者有50位，其中29位是住宿式長照機構住民。73人中，有30人未施打疫苗、9人打過1劑、9人打過2劑，另外25人打滿3劑；而有36位是確診3日內不幸往生。

在校園疫情方面，新增確診學生數250人、教職員工31人，累計7,677位學生、789位教職員確診。

衛生局指出，由於要間隔5個月以上才能施打第四劑，縣內有近2萬名65歲以上長者，在19日以後符合資格。縣府團隊除了透過醫院、診所提供施打服務，也將開設大型疫苗接種站，協助長者儘快接種、儘早獲得保護力。