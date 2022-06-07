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台灣連爆2例兒童MIS-C！高雄市府籲「快打疫苗」　1劑可降9成風險

▲▼李敏生呼籲，接種一劑疫苗後，可降低9成MIS-C的風險。（圖／翻攝臉書／高雄市衛生局、翻攝臉書／陳其邁）

▲李敏生呼籲，接種一劑疫苗後，可降低9成MIS-C的風險，若還沒接種疫苗，應儘速接種。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

記者柯振中／綜合報導

台灣近日連續出現2例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），引起許多家長恐慌。對此，高雄醫學大學附設中和醫院小兒感染科主任李敏生呼籲，只要接種一劑疫苗，就能顯著降低風險，若沒有接種疫苗，還是要盡快接種。

李敏生7日在高雄市防疫記者會說明，MIS-C的發病年齡介於0到19歲之間，診斷的要件為發燒大於等於3天、炎性指標升高，以及有新冠病毒的感染證據，沒有其他明顯導致炎症反應的微生物因素。

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▼李敏生解釋MIS-C的發病年齡、診斷要件。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

▲▼李敏生呼籲，接種一劑疫苗後，可降低9成MIS-C的風險。（圖／翻攝臉書／高雄市衛生局、翻攝臉書／陳其邁）

李敏生提到，MIS-C的臨床症狀包含出現紅疹、手掌、腳掌腫大、嘴唇發紅、草莓舌、或是非化膿性結膜炎，還有進醫院後可能有低血壓、休克，甚至是心臟功能不良、凝血功能異常、急性腸胃道症狀等等。

李敏生說明，若出現2種以上上述的症狀，醫師會進行檢驗，若發現發炎指標明顯上升、近期有新冠病毒感染的證據，且排除嚴重的細菌感染等因素，就能診斷為MIS-C。

▲▼李敏生呼籲，接種一劑疫苗後，可降低9成MIS-C的風險。（圖／翻攝臉書／高雄市衛生局、翻攝臉書／陳其邁）

▲▼李敏生詳細介紹MIS-C的症狀、發生週期、好發年齡等等。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

▲▼李敏生呼籲，接種一劑疫苗後，可降低9成MIS-C的風險。（圖／翻攝臉書／高雄市衛生局、翻攝臉書／陳其邁）

李敏生指出，兒童青少年感染新冠病毒後，發生MIS-C的機率約為十萬分之2，年齡的中位數為9歲，以5至13歲的兒童為主。

▼李敏生呼籲，接種一劑疫苗後，可降低9成MIS-C的風險，若還沒打疫苗，應該儘速接種。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

▲▼李敏生呼籲，接種一劑疫苗後，可降低9成MIS-C的風險。（圖／翻攝臉書／高雄市衛生局、翻攝臉書／陳其邁）

李敏生說，MIS-C發病的時間，大部分都是在流行疾病高峰後3、4周，因此南部、北部未來一個月可能會陸續有兒童被診斷出來。

李敏生呼籲，只要接種一劑疫苗，就能顯著降低MIS-C的風險，可以降低9成以上，還是要再次呼籲，若兒童沒有接種疫苗，得到訊息後還是要盡快去接種，藉此保障安全。

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