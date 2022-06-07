確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」

▲確診遺體多久時間火化成爭議。（示意圖／CFP）



記者杜冠霖／台北報導

新冠確診死亡個案火化爭議不斷，指揮官陳時中今日表示，雖然沒有規定「24小時之內」火化，這並不是指24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫。對此，北市議員參選人詹為元表示，對於火化規定，指揮中心只要說是或不是、並解釋清楚就好，民眾都能理解，「但指揮中心怎麼都不站出來承擔？」

對於火化爭議，陳時中說明，一開始訂的相關醫療院所指引，有關屍體處理規定，主要確保遺體不至於再度傳染，並防範殯葬工作人員處理過程中安全，因此規定「屍體裝入兩層屍袋，稀釋漂白水抹拭，不可再打開」，也才有後來所謂瞻仰遺容等等出現相當困難。

陳時中指出，實務上各地考量火化場負荷量能，不影響火化場日常工作情形下，都以24小時為原則。地方處理時候「我們法上沒有規定24小時一定要火化，但要求要能盡速」，地方當然根據排班、火化場使用量能，都盡量在24小時裡面。另擔憂洩漏、感控分流等因素，相關遺體都盡量不入冰櫃，不入冰櫃又不能打開，所以火化時間一定是越快越好。

對於火化爭議，詹為元表示，現在淪於陳時中是否前後不一的口水戰，「我覺得實在有點無聊，就算陳時中真的前後不一，能拿他怎麼樣？」詹指出，事情吵了好幾天了，先來釐清一個問題，那就是確診者身故後到底會不會傳染？目前比較主流的說法是WHO在2020年的報告，摘要如下：

1、除了出血性疾病（例如伊波拉病毒）和霍亂之外，死者遺體通常是不具傳染性的。

2、流行性感冒等傳染病的患者肺部具有傳染性，但只有在遺體解剖的時候處理不當才具有傳染性，否則屍體是不會傳染疾病的。

我國CDC的指引則是：

由於剛過世病人可能從肺部排出的少量空氣，而有導致感染的微量風險，所以屍體移至推床運送到太平間的過程中，應使用完全密封於非滲透性的雙層屍袋，並應慎防體液滲漏，屍袋外側應保持清潔。

對此，詹為元也總結，只要採取必要的預防措施，沒有理由擔心新冠病毒疾病會通過死者遺體傳播。

詹為元指出，所以大家會不會覺得過去兩年都24小時內火化是在「莊孝維」？老實說不會，畢竟面對新型的肺炎，「料敵從寬、禦敵從嚴，民眾能理解，雖然許多家屬面對見不到最後一面的憾事，讓人不忍。」

詹為元質疑，讓人不解的事情是，一個簡單的24小時火化規定，指揮中心就站出來說「是或不是！」，如果「是」，那現在疫情跟過往不同了，有沒有調整的可能性。如果「不是」，那也好好說過去是建議，實務上24小時為宜，但現在只要做好防護與設備，可以超過24小時甚至舉辦喪禮。

對於火化時間爭議，詹為元批評，但指揮中心怎麼都不站出來承擔，這樣一直討論這議題，真的是心很累，「可不可以有點肩膀？」