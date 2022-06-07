　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」

▲火葬,火化,葬儀社,殯葬,棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲確診遺體多久時間火化成爭議。（示意圖／CFP）

記者杜冠霖／台北報導

新冠確診死亡個案火化爭議不斷，指揮官陳時中今日表示，雖然沒有規定「24小時之內」火化，這並不是指24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫。對此，北市議員參選人詹為元表示，對於火化規定，指揮中心只要說是或不是、並解釋清楚就好，民眾都能理解，「但指揮中心怎麼都不站出來承擔？」

對於火化爭議，陳時中說明，一開始訂的相關醫療院所指引，有關屍體處理規定，主要確保遺體不至於再度傳染，並防範殯葬工作人員處理過程中安全，因此規定「屍體裝入兩層屍袋，稀釋漂白水抹拭，不可再打開」，也才有後來所謂瞻仰遺容等等出現相當困難。

陳時中指出，實務上各地考量火化場負荷量能，不影響火化場日常工作情形下，都以24小時為原則。地方處理時候「我們法上沒有規定24小時一定要火化，但要求要能盡速」，地方當然根據排班、火化場使用量能，都盡量在24小時裡面。另擔憂洩漏、感控分流等因素，相關遺體都盡量不入冰櫃，不入冰櫃又不能打開，所以火化時間一定是越快越好。

對於火化爭議，詹為元表示，現在淪於陳時中是否前後不一的口水戰，「我覺得實在有點無聊，就算陳時中真的前後不一，能拿他怎麼樣？」詹指出，事情吵了好幾天了，先來釐清一個問題，那就是確診者身故後到底會不會傳染？目前比較主流的說法是WHO在2020年的報告，摘要如下：

1、除了出血性疾病（例如伊波拉病毒）和霍亂之外，死者遺體通常是不具傳染性的。

2、流行性感冒等傳染病的患者肺部具有傳染性，但只有在遺體解剖的時候處理不當才具有傳染性，否則屍體是不會傳染疾病的。

我國CDC的指引則是：

由於剛過世病人可能從肺部排出的少量空氣，而有導致感染的微量風險，所以屍體移至推床運送到太平間的過程中，應使用完全密封於非滲透性的雙層屍袋，並應慎防體液滲漏，屍袋外側應保持清潔。

對此，詹為元也總結，只要採取必要的預防措施，沒有理由擔心新冠病毒疾病會通過死者遺體傳播。

詹為元指出，所以大家會不會覺得過去兩年都24小時內火化是在「莊孝維」？老實說不會，畢竟面對新型的肺炎，「料敵從寬、禦敵從嚴，民眾能理解，雖然許多家屬面對見不到最後一面的憾事，讓人不忍。」

詹為元質疑，讓人不解的事情是，一個簡單的24小時火化規定，指揮中心就站出來說「是或不是！」，如果「是」，那現在疫情跟過往不同了，有沒有調整的可能性。如果「不是」，那也好好說過去是建議，實務上24小時為宜，但現在只要做好防護與設備，可以超過24小時甚至舉辦喪禮。

對於火化時間爭議，詹為元批評，但指揮中心怎麼都不站出來承擔，這樣一直討論這議題，真的是心很累，「可不可以有點肩膀？」

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」
倪安東扶正小三「飛美辦婚禮」　熱吻畫面曝！管罄披白紗
星巴克買一送一「限時這2天」　全品項、不限容量通通送
快訊／豪雨致災！台72線土石崩塌中斷　三義木雕街淹成小河
防疫險僅剩1張、1類人可買！一表看懂　不到2個月消失68張
快訊／南橫邊坡落石狂砸！　梅山口~向陽明預警性封閉
爸收入學通知！一見「全套制服總價」喊壓力大　網酸爆：你好無能
下班注意「豪雨區擴大」！3階段暴雨範圍出爐　溫度下探19度
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」

陳時中自打臉！去年看別國每日上千確診　霸氣喊「絕不讓台灣這樣」

國民黨青壯世代集結打棒球　儲備體力迎戰2022

台中快篩貼盧秀燕貼紙　陳柏惟爆：讓司機、助理貼「很落伍啦」

平均1天2件！跟騷法上路7天「北市受理15案」　議員籲納入社安網

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

北市里長國民黨佔50%　她：綠營人選出爐「黃珊珊就不會這麼甜」

羅智強宣布退出桃園市長選舉　柯文哲：再找他談談看

8月解除邊境管制？柯文哲直指邊境管制無意義：隨時都可以打開

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」

陳時中自打臉！去年看別國每日上千確診　霸氣喊「絕不讓台灣這樣」

國民黨青壯世代集結打棒球　儲備體力迎戰2022

台中快篩貼盧秀燕貼紙　陳柏惟爆：讓司機、助理貼「很落伍啦」

平均1天2件！跟騷法上路7天「北市受理15案」　議員籲納入社安網

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

北市里長國民黨佔50%　她：綠營人選出爐「黃珊珊就不會這麼甜」

羅智強宣布退出桃園市長選舉　柯文哲：再找他談談看

8月解除邊境管制？柯文哲直指邊境管制無意義：隨時都可以打開

守護消防　平鎮義消顧問捐贈10萬元防護物資

遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

5歲確診童高燒39.6度送醫遭拒！家長PO網怒批　屏東衛生局回應了

台灣F-16「夏威夷硬著陸」畫面曝光　美方將負責維修費用

快訊／SBL剩4隊陷危機？下季12月開打　選秀會7月18日登場

韓媒爆南韓洩密給台灣「潛艦國造」　台船：完全無抄襲

整理狗照！驚見背後浮出「詭異黑牛影」　網拉近看嚇：在神桌前

警看「台南白車猴」拳頭硬了！鬼畜105秒全場嚇瘋　開罰結果出爐

外資狂倒金融股「這檔最多」！買進航運股　三大法人賣超122.45億元

政治熱門新聞

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

快訊／台灣F-16A在夏威夷重落地受損　飛行員單靠主輪降落

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

王浩宇快篩陽！　「見淡淡確診線」狂篩5次都陰：是怎樣？

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

侯友宜轟中央「到底是怎樣？」　是否24小時火化「說清楚」

單日火化逾30名確診亡者　柯：這麼多

林秉樞抗告成功　高嘉瑜痛批：對被害人殘酷到不可思議

陳時中喊提名「不要等我」　民進黨回應了

柯「台北交通7年來一樣爛」　林佳龍有解

快訊／「去年第一線24小時火化」　侯友宜：陳時中要改就要說清楚

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰　「成全了你的瀟灑與冒險」

蔡總統：台灣兒童疫苗涵蓋率高達74.2%　持續上升

更多熱門

相關新聞

北市里長國民黨佔50%　她：綠營人選出爐「黃珊珊就不會這麼甜」

北市里長國民黨佔50%　她：綠營人選出爐「黃珊珊就不會這麼甜」

年底台北市長選戰形成三腳督局面，副市長黃珊珊、立委蔣萬安參戰、綠營則是衛福部長陳時中呼聲最高。對於黃珊珊目前的高支持度是否攪亂北市一池春水，藍營北市黨部主委黃呂錦茹7日分析，黃珊珊得票率約2成左右，「畢竟她不是柯文哲，政治歷練若與蔣萬安相比，蔣萬安是比較清新、乾淨，且綠營北市長人選若出爐，黃珊珊就不會這麼甜蜜。」

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」

8月解除邊境管制？柯文哲直指邊境管制無意義：隨時都可以打開

8月解除邊境管制？柯文哲直指邊境管制無意義：隨時都可以打開

侯友宜怨「指引都不清楚」　訂個規範「地方好依循」

侯友宜怨「指引都不清楚」　訂個規範「地方好依循」

國民黨估陳時中最多拿3成選票　蘇貞昌當年43%已是天花板

國民黨估陳時中最多拿3成選票　蘇貞昌當年43%已是天花板

關鍵字：

火化新冠疫情指揮中心陳時中

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面