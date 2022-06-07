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大陸 大陸焦點 特派現場

神秘人PO文「S湖O北S」　網友看懂了秒報案…警出動解救10餘人

▲▼網友發現SOS求救信號後報警。（圖／翻攝自影片）

▲網友發現SOS求救信號後報警。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北十堰市一網友近日在社交軟體上，發布一條隱晦的求救影片，被數名網友看到後發現端倪，並向警方匯報。網傳求助貼文顯示，「一支穿雲箭　S湖O北S」隨後，警員通過網友提供的線索，一舉搗毀該傳銷窩點，成功解救出10餘名被困人員。

6月5日，十堰市公安局在官方微博中稱讚「網友立功」，原因是此前有人在網上發布求救信息，被其他網友發現後報警。十堰公安順線索後，搗毀傳銷窩點。

這起求救事件發生在5月29日，當天下午，十堰市公安局指揮中心接到多名網友報警，稱看到網上有人發影片說自己陷入傳銷，請求網友幫助。

網友還結合相關環境線索，推測求救人員應該位於某小區。後經證實，警方順利找到求救地點。

茅箭分局東城開發區派出所值班警員迅速前往現場。現場，警員發現10餘人蹲坐在一間20多平方公尺的小屋內。

警員迅速將所有人控制，挨個核實身分信息，對現場人員開展問話，隨即找到被困男子。

隨後，警員將全部人員傳喚至東城開發區派出所接受進一步調查。目前，相關人員已經移交至相關管理所。其中一位報警的網友得知成功解救被困人員之後，發影片告訴其他關心的網友，「事情完結，皆大歡喜。」

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SOS傳銷報警解救

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