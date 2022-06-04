傻眼！霸佔4車格露營烤肉　東北角管理處：無法可罰「只能勸導」

▲霸佔4車格露營烤肉！網友怒轟「自私」。（圖／翻攝自《爆料公社二社》臉書社團）

記者郭世賢／新北報導

整個停車場都是我的露營場？新北市瑞芳區南子吝南雅漁港停車場，發現有民眾霸佔4個車格，且不顧其他遊客也在找車位，大剌剌在現場烤肉、露營，氣得拍下照片PO文公審。對此，交通部觀光局東北角管理處表示，該處停車場並沒有收費，民眾私自搭設帳篷、露營無法可罰，但影響其他人停車權益，將派員加強巡查。

一名網友在臉書《爆料公社二社》傻眼直呼，今日早上8點半左右，抵達新北市瑞芳的南雅漁港停車場，結果找車位時，發現一幕景象讓他氣炸。畫面可見，兩輛車子霸佔4個車位，車頂罩上布幕，中間2個車位則搭起帳篷，讓原PO狂翻白眼直呼：「一堆車主在找停車位，還能若無其事般的露營，真心佩服！」

照片曝光後，引發4千多名網友咋舌狂轟開酸，「就直接倒車停進去啊」、「他不尷尬，就給他PO出來啊，讓大家知道道德底線可以多低」、「車床露營本就不該私佔停車位，車床的名聲都被這些自私自利的露客給破壞了」、「從中間那兩格車位開進去就解散了」、「沒錢租露營場地，為何不在家耍廢就好？還不用花油錢更不用丟臉」、「假日都這樣，還3～4車格勒」、「整個停車場都是我的露營場」。

實際查看網路資訊，南雅漁港停車場為免費停車場，網友們也紛紛主張，「這個好像能報警勸離」、「直接請警察來取締，他們都不要臉了，你也不用考慮到他們的自尊心」、「報警處理！這太自私了吧」。

據遊客反映，民眾在現場烤肉、搭帳棚露營，還到附近海域下海抓龍蝦烹煮。搭帳篷露營民眾則表示，現場沒有公告不准搭帳篷、露營。

交通部觀光局東北角管理處理技正兼龍洞管理站主任陳世明表示，該處停車場沒有收費，提供給遊客使用，對於在停車場私自搭設帳篷，目前無法可罰，只能勸導。

陳世明說，得知民眾佔用4個車位，搭帳篷露營，因端午節連續假期遊客多，停車位需求大，已影響其他人停車權益，瑞芳警分局上午派員前往現場勸離，民眾也已經把帳篷全部拆除離開。

現場露營民眾烤肉等行為，陳世明指出，如果有在停車場烤肉、使用爐火等行為，造成設施損壞，就可依違反《發展觀光條例》處罰，未來也會派員加強巡查。

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