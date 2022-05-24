談女兒交男友被嗆「吃慶記」　廖老大「演戲被當真」不忍了怒告

▲廖老大聽到正妹女兒交男朋友，在直播中怒嗆「敢睡我女兒？腿給你敲斷！」事後他不滿遭網友與媒體斷章取義，報警提告。（圖／翻攝自Instagram／yl.0525）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」日前在直播中表示女兒廖芸交男朋友，直言自己身為人父，看到女兒交男朋友真的很想搥下去，「敢睡我女？腿給你敲斷！」，這段用戲劇性方式來表達霸氣老爸護女心切的直播，被報導成廖老大「衝現場堵人嗆斷腿」，更有部分酸民留言「要請他吃慶記」，讓他決定怒報警提告。

針對連日來的糾紛，廖老大的工作人員指出，目前已前往派出所報案，除了提告網友提告誹謗、公然侮辱罪之外，因有網友留言要請廖老大吃「慶記」，所以也連帶提告恐嚇。

▲廖老大的工作人員已前往派出所報案提告。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）



工作人員透露，廖老大僅是用戲劇性的方式來表達霸氣老爸護女心切，沒想到被網友曲解，決定不忍，到派出所提告。而對媒體提告的相關部分，也將委由律師出面。

廖老大23日也在臉書上發文指出，針對媒體報導他「衝現場堵人嗆斷腿」等不實報導，將對相關媒體及酸民提告，並嚴禁點名媒體使用他臉書上所有肖像與直播內容，如有使用必然提告到底。

他也怒嗆媒體，「我不靠網路混飯吃，你們踢到鐵板了。」此外，針對有酸民留言嗆要廖老大吃「慶記」等恐嚇內容，廖老大也貼文回嗆，「沒事沒事，給你個教訓，網路不能亂說話。」

▲廖老大表示將要對媒體與酸民提告。（圖／翻攝自廖老大粉絲專頁）