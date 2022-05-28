全台最潮馬桶旁工寮攤位被砸！　網民怒了...嘉義警調監視器追查

記者翁伊森／嘉義報導

東石鄉白水湖旁工寮蹲式馬桶，因國片「消失的情人節」意外爆紅，人潮湧至也讓居民及地主選擇當地擺攤做起小生意，但稍早經《東石之美》臉書社團版主余仁傑發現攤位遭砸，因此發文尋兇。嘉義縣朴子分局獲報後即依規定受理報案，並由偵查隊及港墘聯合所共組專案小組主動積極偵辦，現已調閱白水湖壽島附近之路口監視器，訪查附近居民，儘速追查涉嫌人到案，以釐清本案被害原因。

▲▼ 嘉義東石白水湖廢棄工寮最潮馬桶旁攤位被砸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義東石白水湖廢棄工寮旁一蹲式馬桶因海景及夕陽被成全台最潮馬桶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

余仁傑臉書po文表示，「東石難得有個全國性的網紅景點、今天卻遭到惡意的破壞、雖然被破壞的不是那個網紅馬桶、但誰知這匪類的心裡在想什麽？真的太惡劣了、這抓到的話應直接把他塞到馬桶裡去才是！人家屋主在這好好的做他的生意又沒礙著你、眼紅也不需要找人家的攤子出氣！」



「而如果是砸好玩的、那就是心理有病、也要趕快去看醫生才是！但不管其動機或目的為何、現在最重要的還是要保護好這珍貴的網紅景點、除了加強巡邏之外是不是也要加裝監視器了、多幾層防護就能避免再遭人蓄意破壞了！」

嘉義縣東石鄉白水湖旁工寮蹲式馬桶，因國片「消失的情人節」意外爆紅，由於讓不少遊客到當地可以欣賞國片拍攝場景，更有機會一享蹲馬桶賞無敵海景及美麗夕陽的豪華感受，不少民眾前往取景打卡，更有居民看好人潮商機選在當地擺攤。

朴子分局表示，28日時10分接獲民眾指稱，在嘉義縣東石鄉掌潭村白水湖壽島旁之堤岸道路所經營之小吃攤遭不明人士破壞屋柱，小吃攤內物品無損失，目前經調閱當地各路口監視器積極查訪，將追緝凶嫌到案。





朴子警分局長陳至瑋表示，業加派警力加強白水湖壽島等轄區觀光景點巡邏安全維護，以維治安平穩，並呼籲民眾如有紛爭勿私下以暴力解決，警方對不法事件定將依法嚴辦絕不寬貸。