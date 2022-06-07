2確診兒血氧低意識不清...父攔警車求助！警開道8分鐘抵醫院

▲林姓男子日前發現2名確診幼兒都出現血氧濃度偏低、意識不清，趕緊開車送醫，並攔下警車請求開道送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市大溪區林姓男子於6月2日發現2名確診幼兒意識不清，擔心病情加劇趕緊開車送醫，但沿途塞車只好攔下八德警方巡邏車，請求協助開道送醫，員警發現車上2名幼兒確實狀況緊急，立即開啟警鳴器協助開道，約8分鐘順利協助送往部立桃園醫院急診室就診，經醫護人員看診給予藥物治療後幸無大礙，林男對警方及時協助感激不已。

八德警分局指出，2日上午11時許，八德派出所巡佐何恩維、警員林晉瑋、簡永承巡邏時，行經八德區介壽路二段停等紅燈時，內側車道同向林姓男子搖下車窗向員警求助，車內有4歲、2歲幼兒因新冠肺炎確診且血氧濃度過低出現意識不清狀況，急需救護送醫。

▲八德警方協助開到，幫忙林姓男子與2名確診幼兒順利趕抵醫院急診室就醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林男指稱，因擔心確診小孩出問題選擇開車載小孩、老婆前往醫院看診，員警們得知小孩意識不清狀況，考量路上車子太多延誤就醫，小孩會有生命危險之虞，立即開啟警鳴器協助開道，一路趕往部立桃園醫院，原本需20分鐘路程，僅花費8分鐘抵達醫院急診室。

所幸2名幼兒經醫護人員就醫後並無大礙，林姓男子與妻子對警方及時協助感謝不已，讓小孩可以盡快就醫免於陷入昏迷危險。

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