車行老闆拖廢棄賓士車驚見男腐屍　死亡近半個月...檢方將解剖

▲從事中古車行林姓業者1日晚間在桃園市蘆竹區整理回收廢棄賓士車，赫見後行李箱有具男性腐屍，死亡至少有半月之久。（圖／翻攝自Googlemap街景）

記者沈繼昌／桃園報導

從事中古汽車業的林姓業者，1日晚間在桃園市蘆竹區偏僻路段整理上月底從新北市回收廢棄賓士車，打開後行李箱聞到一股惡臭，驚見1具男性腐屍趕緊報警處理；桃園檢警初步勘驗，死者是失蹤人口，依照外觀研判死亡可能已近半月，檢察官昨天相驗後，因屍體腐爛嚴重將擇日解剖，以釐清真正死因。

檢警調查，這具腐屍根據身上身分證件為36歲的黃姓男子，其家人上月聯繫不到黃男，曾通報警方為失蹤人口，黃有毒品前科且疑為毒品人口。

發現人是林姓中古車行林姓業者，林聲稱，他在蘆竹區承租一處農業用地做為車廠並收購廢棄車輛，案發的賓士廢棄車輛是他2年前收購，停放在新北市樹林區1處公墓旁，上月28日拖吊至蘆竹區車廠附近停放，當時拖車時曾聞臭味，一度以為是附近死貓或死狗異味，沒放在心上，直到1日下午4時許前往整理，打開後車廂聞到刺鼻腐臭味，發現1具男性腐屍，當場嚇壞了，截至同日晚間11時許才向警方報案。

桃園地檢署檢察官2日下午會同法醫相驗，家屬希望檢警查明黃男真正死因，檢方初步觀察死者尚稱完整，但因屍體嚴重腐爛，將擇日解剖釐清死因，同時指示新北樹林警分局調閱賓士車停放時間監視畫面與死者間關聯；指示蘆竹警方調查賓士車被拖至蘆竹區現場時監視畫面，以釐清死亡原因，以及是否為他殺。

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