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賓利貴婦與國企高官非夫妻　初步調查：對方「5年前離婚」未再婚

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳賓利貴婦事件持續延燒，傳出她的老公是國營企業的書記張曉中，所以才住得起豪宅、買得起豪車。對此，深圳國有資產監督管理委員會（深圳國資委）7日上午表示，經過調查，張曉中2017年離婚之後就沒有再婚，與涉及糾紛的張女（賓利貴婦）及其名下企業暫未發現有經濟聯繫或業務往來。

深圳國資委指出，糾紛中涉及的張曉中，1965年10月生，現年56歲，2021年3月任我委所屬企業深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，2021年5月兼任監事會主席。

▼貴婦車位被佔，嗆要開50台賓利堵別人車。（圖／翻攝星視頻）

▲▼貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」　結果只來了一輛Toyota。（圖／翻攝星視頻）

深圳國資委說，經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。

深圳國資委還說，經工作專班核查，暫未發現深圳市振業（集團）股份有限公司與涉事張女（賓利貴婦）及其名下企業有經濟聯繫和業務往來，「如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公佈。」

另外，張曉中在接受陸媒採訪時表示，他與張女（賓利貴婦）去年9月經人介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。

賓利貴婦則說，她本人的社交帳號名為「歐陽與齊」，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為購房時開發商贈與，網路上流傳的「婚宴照片」是兩人去年10月舉辦的「確定情侶關係儀式」時所拍。

賓利貴婦日前在豪宅樓下的停車場與一名勞斯萊斯的車主發生糾紛，她主張對方強佔了她的車位，但對方也主張擁有該車位的所有權，貴婦氣得嗆聲要開50台賓利堵對方的車，讓對方一個月都出不了停車場。

不過，貴婦的親友卻只開了一台豐田（Toyota）過來支援，最後雙方爆發激烈衝突，貴婦還在地上與人拉扯、扭打，場面相當失控。

▲▼貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」　結果只來了一輛Toyota。（圖／翻攝星視頻）

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