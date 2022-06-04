新手女騎士練車「自撞燈柱受傷」　討國賠讓網炸鍋：別上路害人

▲女兒練車受傷，爸爸要求申請國賠，網炸鍋「還是不要考駕照好了」。（圖／翻攝自黃肇輝 - 永康番仔火臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一名女子為了參加機車駕照考試，近日到市內文化路、永華路一處練習場練習騎車，不料練習過程中疑似緊張失控，連人帶車撞上場邊的燈柱，造成身體受傷，事後女子的爸爸向區公所聲請國賠。事件曝光後立刻引發網友熱議。

台南市議員參選人黃肇輝5月31日在臉書表示，他日前收到一位爸爸陳情，這位爸爸的女兒在文化路一處機車練習場練習騎車時，「因為還是生手，一時緊張導致失控，就不小心撞到了旁邊的柱子，因而受傷」。

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黃肇輝指出，這位爸爸想要申請國家賠償，也希望這個場地能做好管理，在他的協助及詢問後，公所已受理當事人的國賠申請，同時通報了相關單位，期盼能增加「防護設施」，改善動線。

▲區公所已受理國賠申請，同時通報相關單位，盼能增加「防護設施」及改善動線。（圖／翻攝自黃肇輝 - 永康番仔火臉書）

貼文一出立刻讓網友炸鍋了，有人說「這樣都可以撞」、「距離這麼遠還能撞上，拜託不要上路害人」、「尿不準在嫌馬桶歪」、「為了大家的安全，他還是不要考駕照好了」、「為難你了，加強改善正確，但國賠有點牽強」、「在空地練車還會發生意外，建議找合法的教練場請教練教吧，騎車不是只有轉油門這麼簡單」。

針對爭議，黃肇輝後續在臉書說，「對於民眾的陳情，除了理解就是要耐心回覆及協助解決」、「畢竟受傷是事實，場地有危險也是事實，向相關單位反應監督是我們的責任」、「至於國賠，是人民的權利，我們能做的是說明申請方式」。

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