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55歲考王第26度備戰大陸高考　瞄準川大轉文組稱：要學會轉彎

▲梁實被稱為大陸最牛「高考釘子戶」，2022高考考試前已參加過25次。（圖／CFP）

▲梁實被稱為大陸最牛「高考釘子戶」，2022高考考試前已參加過25次。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

55歲的梁實16歲起參加大陸高考（高等考試、大專院校聯招），至今已參加過26次考試皆落榜，不過，梁實在2022年高考轉投文科（文組），他認為，經過一年的備考，早已信心滿滿，「我覺得選文科是選對了，如果早幾年選文科，應該早就考上了。」

▲梁實被稱為大陸最牛「高考釘子戶」，2022高考考試前已參加過25次。（圖／CFP）

《九派新聞》報導，梁實是四川眉山人，自1983年以來，總共參加過25次高考。有人稱他為「高考釘子戶」，有人叫他「中國第一鐵腦殼」、「中華第一考王」。據他說，常年備考的茶館都被他「熬」倒了好幾家，但每一次放榜，他都未能如願。

對於本屆高考目標瞄準難度極高的四川大學，梁實表示，今年是第一次考文科，考文科不用做題，感覺文科沒有多難，全靠理解，還是很有把握，「川大要6百多分，不是很容易，但重本（重點本科大學）一般5百多分，我覺得我肯定能考200多分，甚至可以考到240分以上，加上語數外，考五百多分，上個重本應該沒問題。」

▲梁實被稱為大陸最牛「高考釘子戶」，2022高考考試前已參加過25次。（圖／CFP）

至於在日常備考情況，梁實則語帶平靜地表示，沒買到教材，也沒看過教材，只買了兩本參考書，參考書寫得比較詳細，我就天天看，「我也沒怎麼背，我覺得全憑理解，沒什麼要背的。」

梁實提到，他在16歲高中畢業時首次參加高考，當時大學特別難考，不要說考上本科，就是上一個中專，就可以把農村戶口轉成城市戶口，畢業後包分配，還有幹部指標，在工作單位都是做管理崗（職）的，「當時我們班五十多人，也就考上了三四個。我成績中下水平，專科都沒考上。」

對於外界質疑梁實是為了炒作個人聲量，他解釋稱，現在炒作的方式很多，在網上做幾個怪模怪樣的動作，天天都有人看你，出名還更容易，「如果我真想出名，有的是方法，何必天天還要去學習考試，做這麼苦的事情，這不是大路不走走小路。」

對於本屆高考，梁實充滿自信地強調，今年考上的可能性很大，如果今年真的考得不理想，明年一定會考一個很好的分數，我對文科把握很大，「目標肯定是川大，但有時候也要面對現實，川大的分數的確有點高，一直死磕川大可能會很多年一直考不上，在這個問題上要學會轉彎。」

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