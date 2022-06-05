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快訊／酒駕妨害公務被帶回警局　高雄男竟猝死警車上

▲▼仁武分局酒駕死亡 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲救護人員對猝死的蔡男進行搶救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子（54歲）昨（4）日晚間因酒駕被仁武分局員警攔查，蔡男不服取締，還口出三字經，被員警以現行犯帶回派出所偵辦，晚上9點多被移送到仁武分局時，蔡男因嘔吐無法製作筆錄，警方讓他暫時在警車上休息，不料到了晚間10時許，竟發現蔡男已經沒有呼吸心跳，經搶救仍宣告不治，詳細死因仍有待進一步調查。

▲▼仁武分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲救護人員對猝死的蔡男進行搶救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

仁武分局指出，4日晚上6時許，大華所張、曾姓2名員警執行巡邏勤務時，蔡男因騎機車超出禁止線，於鳥松區大埤路與忠誠路口遭警攔查，發現蔡民渾身酒氣，經告知配合酒測時，蔡嫌口出三字經，警方勸誡無效，蔡男再持續辱罵並推擠員警，警方遂將渠逮捕上銬，酒測值0.99毫克超過標準值，依妨害公務罪及公共危險罪偵辦。

▲▼仁武分局酒駕死亡 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲救護人員對猝死的蔡男進行搶救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

蔡男在派出所做完初步筆錄後，被移往仁武分局製作後續筆錄，晚間9點多送往分局，蔡男解送至分局時在車上有嘔吐，至分局停車場後，因爛醉無法製作指紋相片，員警先讓蔡民趴臥車內睡覺，並請蔡男家屬拿乾淨的衣服給他換，期間員警多次確認蔡民生理狀況，還聽到蔡男打呼聲。

不料，到了晚間10時42分發現蔡男疑似無生命跡象，員警立即實施心肺復甦術並通知119救護，警消急救約15分鐘，於22時57分送醫，23時4分到醫院，23時52分急救無效宣告死亡。

警方調查，蔡民有高血壓等三高疾病史，且有飲酒習慣，警方逮捕蔡民過程已由督察組進行調查。另員警自22時42分實施心肺復甦術急救9分鐘，消防員於22時51分到場後急救6分鐘，合計15分鐘，初步判斷無延誤送醫。

醫院急救時表示「死者呼吸道並無堵塞」，今（5）日中午檢察官已進行司法相驗，並指示擇日複驗，以釐清死因究係窒息，抑或酒精性或心因性等症狀造成。

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