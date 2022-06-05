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高雄酒駕男警車上休息突暴斃　身分竟是退休消防員

▲▼仁武酒駕死亡 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔡姓男子酒駕被警方攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子（54歲）昨（4）日晚間因酒駕被仁武分局員警攔查，蔡男不服取締，還口出三字經，被員警以現行犯帶回，晚上9點多被移送分局時，蔡男因嘔吐無法製作筆錄，警方讓他暫時在警車上休息，不料到了晚間10時許發現蔡男已經沒有呼吸心跳，經搶救仍宣告不治，醫院新冠檢測呈現陰性反應。警方調查，蔡男是退休的消防人員，檢察官今（5）日相驗後，指示擇日複驗，以釐清死因究係窒息，抑或酒精性或心因性等症狀造成。

▲▼仁武分局酒駕死亡 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲救護人員搶救蔡姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

仁武分局指出，4日晚上6時許，大華所張、曾姓2名員警執行巡邏勤務時，蔡男因騎機車超出禁止線，於鳥松區大埤路與忠誠路口遭警攔查，發現蔡民渾身酒氣，經告知配合酒測時，蔡嫌口出三字經，警方勸誡無效，蔡男再持續辱罵並推擠員警，警方遂將渠逮捕上銬，酒測值0.99毫克超過標準值，依妨害公務罪及公共危險罪偵辦。

▲▼仁武分局酒駕死亡 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲救護人員搶救蔡姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

蔡男在派出所做完初步筆錄後，被移往仁武分局製作後續筆錄，晚間9點多送往分局，蔡男解送至分局時在車上有嘔吐，至分局停車場後，因爛醉無法製作指紋相片，員警先讓蔡民趴臥車內睡覺，並請蔡男家屬拿乾淨的衣服給他換，期間員警多次確認蔡民生理狀況，還聽到蔡男打呼聲。

不料，到了晚間10時42分員警發現蔡男疑似無生命跡象，立即實施心肺復甦術並通知119救護，警消急救約15分鐘，於22時57分送醫，23時4分到醫院，23時52分急救無效宣告死亡。

▲▼仁武分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲救護人員搶救蔡姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，死者蔡男之前是鳥松分隊消防員，在2019年退休，昨晚仁武消防分隊的救護人員將他送往榮總急救，要拿取身分證件寫資料，找證件時發現蔡男消防隊員的退休人員服務證，才意外發現蔡男是退休的學長。

警方初步調查，蔡民有高血壓等三高疾病史，且有飲酒習慣，警方逮捕過程已由督察組進行調查，員警自22時42分實施心肺復甦術急救9分鐘，消防員於22時51分到場後急救6分鐘，合計15分鐘，初步判斷無延誤送醫，醫院急救也指出「死者呼吸道並無堵塞」，詳細死因仍須進一步釐清。

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