賓利貴婦慘了！被定調涉貪腐　陸官媒批評：德不配位，必有災殃

記者任以芳／綜合報導

大陸深圳賓利貴婦大戰勞斯萊斯車主，放話要開家裡50台賓利堵人，沒想到「賓利貴婦」真實身分是國營企業高層張曉中的女友，而非妻子，引起外界質疑，什麼樣高官能住豪宅、開賓利？大陸官媒《環球時報》昨晚6日也發表銳評抨擊，看似一場富豪丟人現眼的社會鬧劇，但「車位糾紛」成了一條反腐線索，「德不配位，必有災殃」，深圳市官方勢必會展開調查。

銳評開頭首先給深圳官方壓力，內文強調「50輛賓利堵勞斯萊斯」風波網路上持續發酵，由於可能牽涉到深圳國企高管，深圳市國資委官方微信公眾號5日晚通報稱，該委對此高度重視，正在了解核實。我們相信，深圳官方會給出一個令人信服的調查結果，及時回應公眾關切。

銳評表示，現在城市城市經常可見車位糾紛，但如此醜陋、極端的方式爆發出來，確實暴露一些值得深刻反思的問題。賓利和勞斯萊斯都是巨額財富的象征，其車主當眾表現出的素質卻如此之低。當事一方喊出「我家裏有50台賓利不用」，雖然可能是受了刺激之後說的氣話，但一定程度上也反映出拿財富壓人的扭曲價值觀，公眾對此是極為反感的。

銳評進一步批評，「人們對這起事件的關注並不是受仇富心理驅動，而主要是樸素的正義感。任何人都不能突破公序良俗的底線，否則，遲早是要翻車的。」

▲貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」，當場躺地撒野。（圖／翻攝星視頻）

銳評說，事情到這裏，「還是一場富豪丟人現眼的社會鬧劇。」但當媒體曝出該女子的丈夫可能是上市國企高管的時候，這件事的性質就變了。國企高管屬於公職人員，薪酬基本是透明的。賓利車、上千萬的房子，都遠超出公職人員正常的薪資水平。「車位糾紛」就成了一條反腐線索，深圳市相關部門的調查，勢必也會圍繞公眾的核心關注點展開。

銳評稱，如果這名國企高管真有什麼問題，那他肯定要栽了，決不可能有誰會包庇他；當然，如果最後查出來的事實證明他沒問題，那誰也不可能冤枉他。

銳評再次警示，「這類事件從反面提醒家風建設的重要性。」一項調查顯示，八成落馬官員的腐敗都與家庭成員有著密切關系。這和他們及其家人在外是不是低調，是不是擺譜沒有絕對關系。偽裝的好壞，隱藏的深淺，都不是問題的實質。

最後，銳評強調，黨的十八大以來，中國反腐力度空前加大，反腐的成效有目共睹。無論是有腐必反、有貪必肅的堅定決心，還是夫人反腐、後院起火的「意外」暴露，都體現了一個巨大確定性：只要腐敗，就一定會撞到反腐敗的槍口上。「德不配位，必有災殃。」倘若三觀扭曲，人生就會成為篩子，總有一天會把不堪漏出來。這應該是這起「賓利車位」風波的打開方式。