　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

▲▼貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」，對手竟然是勞斯萊斯。（圖／翻攝自微博）

▲貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

端午節假期，深圳一名貴婦與同社區的一名勞斯萊斯車主，搶車位打架的影片在網上引起熱議，貴婦嗆聲要拿50台賓利來堵車，結果意外掃到其任職國企高官的老公。她6日晚終於打破沉默發聲，令人意外的是，她50輛賓利沒了，連自爆是國企高官夫人的身分也沒了。而對手勞斯萊斯富豪，今天也被證實開的車其實是Land Rover。

據《第一財經日報》報導，這名貴婦日前因為不滿鄰居長期占用車位，竟嗆聲「把我的賓利開過來堵他，我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，堵他」，甚至還提到丈夫是國營企業紀委書記。

不過，這場豪宅社區搶車位之戰在網路上傳開後，貴婦卻遭「丈夫」張曉中切割，男方所屬的公司回應，2人並非夫妻而是情侶，她不是張曉中的家屬。

根據《中新財經》報導，貴婦透過電話首度發聲強調，網路上流傳的影片都是經過後期配音、惡意剪輯，當時長期占用車位的鄰居先挑釁說出有關50台賓利的事，她情緒激動才會跟著直接說出來，「但我想表達的意思是，要從賓利俱樂部調車過來」，俱樂部成員都是開同樣的車，有時會相約一起外出，一出去就是幾十台甚至上百台，「也不是說我家有，當時說我能調，那我就調來50台堵住那裡。」

深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，兼任監事會主席張曉中也在採訪時正面回應，自己與女方於2021年9月經人介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。貴婦則表示，她本人的社交帳號名為「歐陽與齊」，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為購房時建商贈與，網傳的「婚宴照片」為兩人2021年10月舉辦的確定情侶關係儀式時所拍。

占車位一方原被指是勞斯萊斯富豪，如今也緊急切割，龐姓男子否認自己是「國企高管」，只是深圳一家私營企業負責人，所開的車輛也不是勞斯萊斯，而是Land Rover。此外，部分網傳影片中倒地的男子則是一名圍觀的韓姓住戶，曾在現場與張女發生口角。

事情鬧大後，連建商想要切割，公司從深圳寶能世紀置業有限公司，變更名稱為深圳潤達世紀實業有限公司。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
追到捨不得睡的劇？　網狂推「1神作」：還二刷前3季
北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊：這麼多　擬用視窗型
貴婦被全面切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了
快訊／新店驚傳槍響！警連開7槍　通緝犯衝撞逃逸
小女警驚天一撞「Benz+Juke開賣價出爐」　網：有點貴
滴妹離開台灣喜訊瘋傳　小5歲男友「我還很年輕」8句話打臉了
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

「電商之都」杭州撒幣向「新電商」招手　元宇宙、社區團購都有補助

澳洲軍機遭殲16丟鋁箔片警告　陸國防部：專業合法

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

陸國安部公布「舉報獎勵辦法」　作出重大貢獻可獲40萬元以上

香港「優の良品」全面停業！疫情沒遊客「公司嚴重虧損」

哈爾濱2女1童遭「當街狂捅」慘死！行兇動機曝　警籲民眾不要外出

北京環球影城15日恢復開放　遊客需持72小時核酸證明

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

賓利貴婦「甜蜜婚紗照」外流！國企高官認了親密關係　進展一文看

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

「電商之都」杭州撒幣向「新電商」招手　元宇宙、社區團購都有補助

澳洲軍機遭殲16丟鋁箔片警告　陸國防部：專業合法

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

陸國安部公布「舉報獎勵辦法」　作出重大貢獻可獲40萬元以上

香港「優の良品」全面停業！疫情沒遊客「公司嚴重虧損」

哈爾濱2女1童遭「當街狂捅」慘死！行兇動機曝　警籲民眾不要外出

北京環球影城15日恢復開放　遊客需持72小時核酸證明

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

賓利貴婦「甜蜜婚紗照」外流！國企高官認了親密關係　進展一文看

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

助總盼陳柏豪提升危機處理能力　黃恩賜回來了！

准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

國光女神染疫康復咳2週！　「咳血絲變血痰」嚇到…奔醫院結果曝

深坑＋石碇超值行程一次看！穿古著大玩復古街拍、大啖澎湃豆腐餐

聯電5月營收244.33億元　連續八個月創新高

Lisa糗撞好萊塢巨星同色系服裝　纖腰腹肌迎戰安海瑟薇美腿

馬英九收冥紙恐嚇！她冒寄出原因曝...下一波鎖定侯友宜等5人

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

大陸熱門新聞

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

超人力霸王快打輸！小童暴動衝上台圍毆怪獸

貴婦被全面切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

單身妹腹部隆起以為變胖！半年後才知是腫瘤

賓利貴婦被起底是高官夫人！2人關係出爐

「賓利車位」風波定調涉貪腐

貴婦戰勞斯萊斯車主　胡錫進：準備付出代價

陸經濟學家：一定要把台積電搶到中國手裡

賓利貴婦多嘴挫賽了！高官老公年薪曝光

男網紅結婚！前女友穿白紗鬧會場

香港「優の良品」全面停業！疫情重創撐不住

新買的「寵物蝦」放陽台成「海鮮湯」 33度室溫才一晚全都紅了！

刺青哥穿白紗當「男伴娘」！送27年閨密出嫁爆紅

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

更多熱門

相關新聞

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

「國企書記夫人」、撂話「開50輛賓利堵勞斯萊斯」……，深圳寶能城市公館小區近期發生的一起停車位糾紛事件，引發輿論廣泛關注。該起糾紛事件的當事各方隨後也表示，網傳相關信息多處與事實不符，他們將積極配合有關部門和單位的調查處理，並承擔應有的責任。

「賓利車位」風波定調涉貪腐

「賓利車位」風波定調涉貪腐

貴婦戰勞斯萊斯車主　胡錫進：準備付出代價

貴婦戰勞斯萊斯車主　胡錫進：準備付出代價

賓利貴婦被起底是高官夫人！2人關係出爐

賓利貴婦被起底是高官夫人！2人關係出爐

賓利貴婦多嘴挫賽了！高官老公年薪曝光

賓利貴婦多嘴挫賽了！高官老公年薪曝光

關鍵字：

賓利貴婦車位張曉中

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面