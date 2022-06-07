貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了





▲貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

端午節假期，深圳一名貴婦與同社區的一名勞斯萊斯車主，搶車位打架的影片在網上引起熱議，貴婦嗆聲要拿50台賓利來堵車，結果意外掃到其任職國企高官的老公。她6日晚終於打破沉默發聲，令人意外的是，她50輛賓利沒了，連自爆是國企高官夫人的身分也沒了。而對手勞斯萊斯富豪，今天也被證實開的車其實是Land Rover。

據《第一財經日報》報導，這名貴婦日前因為不滿鄰居長期占用車位，竟嗆聲「把我的賓利開過來堵他，我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，堵他」，甚至還提到丈夫是國營企業紀委書記。

不過，這場豪宅社區搶車位之戰在網路上傳開後，貴婦卻遭「丈夫」張曉中切割，男方所屬的公司回應，2人並非夫妻而是情侶，她不是張曉中的家屬。

根據《中新財經》報導，貴婦透過電話首度發聲強調，網路上流傳的影片都是經過後期配音、惡意剪輯，當時長期占用車位的鄰居先挑釁說出有關50台賓利的事，她情緒激動才會跟著直接說出來，「但我想表達的意思是，要從賓利俱樂部調車過來」，俱樂部成員都是開同樣的車，有時會相約一起外出，一出去就是幾十台甚至上百台，「也不是說我家有，當時說我能調，那我就調來50台堵住那裡。」

深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，兼任監事會主席張曉中也在採訪時正面回應，自己與女方於2021年9月經人介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。貴婦則表示，她本人的社交帳號名為「歐陽與齊」，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為購房時建商贈與，網傳的「婚宴照片」為兩人2021年10月舉辦的確定情侶關係儀式時所拍。

占車位一方原被指是勞斯萊斯富豪，如今也緊急切割，龐姓男子否認自己是「國企高管」，只是深圳一家私營企業負責人，所開的車輛也不是勞斯萊斯，而是Land Rover。此外，部分網傳影片中倒地的男子則是一名圍觀的韓姓住戶，曾在現場與張女發生口角。

事情鬧大後，連建商想要切割，公司從深圳寶能世紀置業有限公司，變更名稱為深圳潤達世紀實業有限公司。