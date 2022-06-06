兒童「染疫後2至6周」最容易出現MIS-C　澳洲累計破100例

▲兒童接種新冠疫苗有助預防染疫後出現「兒童多系統發炎症群」（MIS-C），但相關研究證據仍然不足。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情爆發以來，澳洲已出現100多名與新冠肺炎有關的「兒童多系統發炎症群」（MIS-C），其中有大約70％都是在今年（2022年）患病。澳洲聯邦衛生部門表示，這是一種導致身體不同部位炎症的罕見症後群，通常在感染新冠肺炎後的2至6周出現症狀。

根據「澳洲新聞網」（news.com.au）報導，澳洲疫情爆發後的2年內有35名兒童患者因MIS-C（澳洲稱PIMS-TS）而接受治療，但到了今年前4個月卻累計多達72例，比過去2年數據高出1倍多，有些孩子為此住院，甚至被送進加護病房，但部分患者起初染疫時是無症狀的，因此新冠病情的嚴重程度無法用來預測確診MIS-C後嚴重與否。澳洲MIS-C病患的年齡中位數為8，最小的病人僅3個月大，最大為15歲。

報導稱，世界各地確診新冠肺炎的兒童中，只有不到0.5％的人罹患MIS-C，澳洲的所有患者據信目前都已康復。墨爾本莫納什兒童醫院普通小兒科主任麥亞當（Catherine McAdam）表示，儘管如此，這對家屬或孩子本身就已是一種恐怖經歷。莫納什兒童醫院2020年8月收治了澳洲首起MIS-C個案，迄今共治療了28名兒童，但其中大多數患者住院時間約為3到7天。

報導解釋，MIS-C對兒童患者的個別影響不同，但主要症狀包含持續發燒數天、胃痛、腹瀉、嘔吐、胸悶或疼痛、極度疲勞、皮疹、手部冰冷與眼睛發紅等。麥亞當推測MIS-C似乎有2種形式，「一種是腹痛、腹瀉等腸道症狀；另一種則是皮膚異常、發燒與炎症。」她說，有些人會在生病住院好幾天後才確診為MIS-C。

墨爾本皇家兒童醫院新冠臨床主任、副教授托西夫（Shidan Tosif）表示，這種症後群非常罕見，卻是兒童感染新冠病毒最嚴重的併發症，他任職的醫院前後已收治29名MIS-C患者，「在某些情況下，患者有更嚴重的休克症狀，實際上更加疼痛不適，難以維持血壓，以及意識狀態有變化」，MIS-C對心臟和其他器官有潛在風險，這也是為何及早發現與治療非常重要。

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