疫情轉移！中南部醫療量能吃緊　他曝一線狀況嘆：有家歸不得

▲中南部醫療量能吃緊。（資料照／記者李毓康攝，與本新聞無關）



記者杜冠霖／綜合報導

中南部疫情進入高原期，醫療量能也出現吃緊狀況，對此，前立委顏寬恒表示，自己接到台中榮總醫護的陳情，陳情中寫到，院內沒有負壓隔離，更沒有安全的更衣、用餐空間，只有一塊塑膠布做防護，5/28開始的補助，更要達到醫護比1:5以上才能給發，也讓顏寬恒批評，高官忙著走馬看花，卻渾然不知醫護在惡劣環境中照顧病人。

顏寬恒表示，自己接到來自榮總護理師斑斑血淚的控訴，「當高官忙著走馬看花，讓基層疲於應付增加負擔時，卻渾然不知中榮的醫護們，正為了滿足他們的政策與績效，冒著自己的生命危險在惡劣的環境中照顧病人。」

顏寬恒表示，為了配合中央「北病南送」的政策，台中榮總將許多的病房改建為專責病房，收容全台確診病患，先前疫情指揮中心還號稱中榮增設了不少負壓隔離病房，提供醫護專屬用餐區與安全空間。

顏寬恒揭露，實情卻往往是殘酷的，自己接到來自中榮82病房護理師的陳情，該站將原先泌尿科病房改制為專責病房，大量收容確診病患，但卻沒有中央號稱的負壓隔離，更沒有安全的更衣、用餐空間。

顏寬恒表示，甚至到已經開始收容，唯一有的就是一塊塑膠布充當防護，更沒有任何無菌空間讓醫護人員可以更換防護衣，即便後來加裝玻璃門，但礙於空調系統都是由各病房運作反倒成為「正壓病房」，大量汙染空氣由病房往走廊輸送。

顏寬恒表示，該陳情者透露，護理站在毫無保護措施的狀況下，直接與確診病人共處在同一個環境，置醫務人員於高風險中照護，甚至其他院內同仁也不知道82病房已經改為專責病房，仍從同一電梯口頻繁進出，甚至走入高風險的工作區，人員的流動大幅度增加院內感染的可能性，感控機制嚴重失能。

顏寬恒指出，當醫護人員冒著高風險，在缺乏防護的環境中照顧病人時，還得面臨與家人分隔有家歸不得的窘境。家中可能有年邁的長輩，甚至是年幼的子女，「在自己時刻面臨到可能染疫的狀況下，完全不敢回家就怕自己成了傳染源導致家人確診，甚至只能通過電話連接觸都沒有辦法，但這些心聲中央聽到了嗎？」

顏寬恒表示，當這些最糟糕的情形都已發生，陳情者控訴院方，卻告知他們原先承諾5/28開始的補助，必須要達到醫護比1:5以上才能給發，「試問當這些人員為了台灣防疫在盡心盡力，不顧自己生命安全甚至與家人分隔的同時，還拿績效做為補貼標準是否洽當？」

對於補助標準，顏寬恆指出，這樣的做法等同變相鼓勵降低醫護品質，面對可能有生命危險的病患，卻鼓勵醫護一個人照顧越多越好，本末倒置。