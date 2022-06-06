火化之亂！公告沒時間規範　黃珊珊要陳時中「苦民所苦」：盼明定指引

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。對此，台北副市長黃珊珊表示，公文上規定醫院或接體車上入殮後直送火化，「這難道可以拖超過24小時嗎？希望中央能明訂指引，讓家屬的心靈能得到安慰。」

​台北市長柯文哲日前被媒體詢問確診亡者火化爭議，柯表示，他也一直以為是24小時，「昨（4）天才知道沒有。」

據了解，北市殯儀館5月處理的確診亡者數為617人，6月至今則有158人。針對確診火化時間爭議，台北市殯葬處長陳冠伶5日下午受訪時說明，其實過去從未強制24小時內火化，但實務上就是會當天火化；週末期間一直在討論此事，也理解許多民眾的需求，但碰到第一個挑戰為「空間」，已經將二殯所有可用空間都想過一輪，但真的沒有地方可以暫存。

黃珊珊表示，過去兩年三個月，各縣市按照中央發布的指引，將因Covid-19逝世的遺體盡速火化。但中央現在說，《傳染病防治法》內並沒有規定24小時火化。​

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然而，根據中央規定的新冠肺炎管制措施指引：​

十六、屍體處理：（五）遺體裝入屍袋後，不可再打開屍袋，請依傳染病防治法規定儘速火化或報請地方主管機關核准深埋。為減少風險，建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化」。​

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黃珊珊指出，這份公文有兩個重點：1.儘速火化。2.醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化。​

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黃珊珊質疑，詭異的地方是，如果指引明定，「醫院或接體車上入殮後直送火化，這難道可以拖超過24小時嗎？陳時中也坦言，處理原則是盡速火化，但這個文很容易讓大家誤解。​」

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黃珊珊表示，防疫當前，公務員與家屬都遵從指引，卻換來一句「誤會一場」。這個誤解讓家屬們強忍悲痛，被迫在非常短的時間內處理後事，更讓殯葬處與業者難為，讓全國2929個家庭因該指引受害。​

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黃珊珊指出，身為台北市防疫指揮官，懇請中央體恤能體恤喪家、公務員與業者立場，疫情帶來了許多悲劇，政府的職責是幫助人民，而非製造麻煩，希望中央能明訂指引，讓家屬的心靈能得到安慰。