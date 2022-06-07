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foodpanda今起漲價！「6縣市加收平台費」最多5元　pro會員也要付

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda今日起外送訂單將增收「平台費」。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

foodpanda 公告今（7）日上午10點起，6縣市的外送訂單將加收「平台費」，北北基多收5元，桃園及新竹縣市則收3元，pro會員也同樣要負擔，而外帶自取則不收此費。業者表示，此次收取平台費，是為了因應訂單增加後的各項成本，另也提供受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

▲▼foodpanda公告6/7起外送加收平台費。（圖／翻攝熊貓公告）

▲foodpanda在昨日透過電子郵件通知會員，6月7日起外送加收平台費。（圖／翻攝熊貓公告）

foodpanda在昨6日透過電子郵件通知會員，因應整體營運考量，自2022年6月7日起，在指定地區「台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市」美食外送及生鮮雜貨服務，每筆訂單將酌收「平台費」。預計北北基多收5元，桃園及新竹縣市則收3元；foodpanda也將於今日透過APP 通知所有會員。

由於此次加收平台費以「地區」為基準，因此該區的「pandapro會員」也必須負擔此費用。有訂閱的pro會員認為不合理，甚至舉出契約提到「若有任何費用的調整，將以合理方式提前通知，例如app內的公告、e-mail或合適的溝通方式，而任何費用的調整將於下次(月/半年度/年度)續訂時生效，不影響續訂前之使用。」不過foodpanda表示，「平台費」不屬於訂閱費用的一部份，未來也會持續提供pandapro的訂閱用戶專屬優惠、良好的使用體驗。

foodpanda表示，未來將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。而為感謝用戶們的諒解與一直以來的支持，foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

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