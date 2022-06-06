foodpanda突宣布加收費用！　「1族群」崩潰灌爆粉專：超狠

▲foodpanda明日起外送將酌收平台費。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

外送平台foodpanda開第一槍，雙北等6縣市將在明天（7日）上午10點起，每筆「外送訂單」加收平台費，北北基收5元、桃園及新竹縣市則收3元，包括pro會員也受影響。消息曝光後掀起眾多用戶反彈，瞬間灌爆官方粉絲團，氣炸直批「花錢買年費還要收平台費」、「熊貓狠起來連自己人都打」。

foodpanda今天對於計費項目調整通知公告，「因應整體營運考量，自 2022/6/7 起，在指定地區：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市的美食外送與生鮮雜貨之服務，每筆訂單將酌收平台費，造成你的不便敬請見諒，謝謝。」foodpanda向媒體說明，由於此次「外送訂單」加收平台費以「地區」為基準，因此該區的pro會員也須負擔此費用。

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▲foodpanda公布將收取平台費。（圖／翻攝網路）

消息曝光後，立刻引起批踢踢網友熱烈討論，「收到通知真的很傻眼」、「寫得不清不楚真的很無言」、「剛好8號到期，馬上退訂」、「還好我還沒訂年費下去，真沒想到又多一個名目收費」、「買一年pro的真可憐」、「連會員都收，這操作真遛」。

其中，不少foodpanda pro用戶反彈，瞬間灌爆官方粉絲團，「熊貓狠起來連自己人都打」、「強烈要求已買pro的可以退費」、「花錢買年費還要收平台費，照比例把會員費吐出來，不合理」、「都升級pro用戶了還酌收平台費！多扒消費者一層皮！即刻取消PRO」。

▲foodpanda明起在6縣市酌收平台費，掀起許多用戶反彈。（圖／翻攝foodpanda粉絲專頁）

針對無預警酌收平台費，foodpanda回應說明，為了因訂單增加，使人事、客服、維運、金流、優惠折扣等各方面維運成本增加，因此將酌收平台費，不過未來也將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。而為感謝用戶們的諒解與一直以來的支持，foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。