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被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基急發聲明說話了

▲▼微解封首日,未開放內用,肯德基,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲肯德基預告將與蛋撻劃分界線。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

肯德基18日在臉書粉專宣告「將與蛋撻劃分界線」意外引發大批網友炸鍋，業者則低調表示詳細內容會在5月23日正式揭曉，不過有網友在外送平台foodpanda上發現「肯德基蛋塔點心專賣店（台北台大店）」，認為肯德基可能要另外成立蛋撻專賣店。針對意外遭到暴雷一事，肯德基緊急作出最新回應強調：「此次重大說明與外送平台現有銷售內容無相關性。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲外送平台出現「肯德基蛋撻專賣店」 。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在PTT以「外送平台是不是出賣肯德基了」發文，並貼出一張foodpanda截圖，店家名就寫著「肯德基蛋塔點心專賣店」，讓他感到很驚訝，「所以肯德基真的要開蛋撻專賣店？這樣如果沒在其他縣市展店，不就跟拿坡里一樣吃不到了？拿坡里的炸雞專賣店不就很多縣市都沒有開。」貼文一出，引起不少網友留言「推，專注本業」、「做好本業，腳踏實地」、「終於要變甜點店了」、「看起來是原本都賣的店改成只賣蛋塔欸」、「無情暴雷」。

對此，肯德基再度作出最新聲明表示：「謝謝大家對肯德基的關愛，此次為肯德基年度重大說明，與外送平台現有銷售內容無相關性，詳細內容將於5月23日『肯德基品牌說明會』中佈達。」foodpanda則於稍早搶先作出相關回應，「肯德基蛋塔專賣店已經在foodpanda上架約2個月，對於5月23日的蛋塔劃分界線計畫，foodpanda也和所有網友一樣引頸期盼。」

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