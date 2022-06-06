　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

foodpanda明起外送加收平台費！北北基5元、桃竹3元　業者說明了

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda明日起外送將酌收平台費。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／綜合報導

疫情影響下，外送市場超夯！為了因應訂單增加後的各項成本，外送平台業者foodpanda開第一槍，六縣市將於明（7）日上午10點起，每筆「外送訂單」加收平台費，北北基收5元、桃園及新竹縣市則收3元，「外帶自取」則無需收取此費。業者除了說明原因，也提供受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

▲▼foodpanda公布將收取平台費。（圖／翻攝網路）

▲foodpanda用戶收到信件通知，六縣市將收取平台費。（圖／foodpanda）

今（6）日下午foodpanda不少用戶收到電子郵件通知，業者將對「外送訂單」增收平台費，內容提到因應整體營運考量，自2022年6月7日起，在指定地區包括「台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市」的美食外送及生鮮雜貨服務，每筆訂單將酌收平台費。

foodpanda回應也說明，因訂單增加，使人事、客服、維運、金流、優惠折扣等各方面維運成本增加，因此將酌收平台費。未來也將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。而為感謝用戶們的諒解與一直以來的支持，foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

foodpanda也祭出6月優惠碼，包括星巴克、摩斯漢堡、漢堡王、肯德基⋯等多家美食飲品都有折扣，其中摩斯漢堡即日起至6月15日，訂購指定套餐，輸入優惠碼【夏日享摩斯】享8折；6月16日～6月30日訂購摩斯漢堡指定套餐，輸入優惠碼【夏日吃摩斯】8折優惠。另星巴克6月8日至10日還有特大杯綜合莓起司風味星冰樂、榛果巧克力起司風味星冰樂，免輸入優惠碼即享75折優惠。

另外，外送平台UberEats在部分國家也有收取類似費用，不過目前在台灣沒有跟進。台灣UberEats表示，目前沒有相關計畫，會持續專注於帶給消費者最好的經驗，包含價值感和經濟實惠的選擇。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
確診勞工給付 「8大QA一次看」　這些情況無法請領
快訊／北市車來速全退場！　2大篩檢站「9日起停止服務」
快訊／梅雨鋒面逼近砸雨彈！　12縣市大雨特報
無敵星星會失效！　「國內二度感染」人數曝
影片曝！8公分快篩斷在鼻腔　醫師拉出6歲童看傻了
闖禍小女警憔悴現身！賓士和Juke都要賣給她　火爆調解內容曝
兒童疫苗第二劑「接種時間擬縮短」！　陳時中：考慮間隔8週
裡面是痛苦回憶！恩恩爸聽完音檔：仍有疑點　願簽切結書　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】6款梅酒一次全收！「The CHOYA 6入酒組」限量上市

foodpanda明起外送加收平台費！北北基5元、桃竹3元　業者說明了

時尚節目「女人我最大」　曝光2022「降肉系神褲」！

4大超商「開工咖啡優惠」來了！　拿鐵買6送6、西西里第2杯半價喝

受不了甜食誘惑？血糖易失控？　當心隱形殺手找上門！

618買什麼？聯合利華「超級品牌日」快閃4天 邀「炎P」開直播搶獨家優惠

開工別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」先看　爽喝大杯美式只要26元

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

【廣編】6款梅酒一次全收！「The CHOYA 6入酒組」限量上市

foodpanda明起外送加收平台費！北北基5元、桃竹3元　業者說明了

時尚節目「女人我最大」　曝光2022「降肉系神褲」！

4大超商「開工咖啡優惠」來了！　拿鐵買6送6、西西里第2杯半價喝

受不了甜食誘惑？血糖易失控？　當心隱形殺手找上門！

618買什麼？聯合利華「超級品牌日」快閃4天 邀「炎P」開直播搶獨家優惠

開工別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」先看　爽喝大杯美式只要26元

台中準新娘騎士爸告移工、車主　曝結婚改期沒關係「只盼平安」

FMVP穩了？柯瑞前2戰70分鐘飆63分　得分效率比肩喬丹、俠客

「火吻事故屋」加價700萬求售未果　屋主低調降價200萬

foodpanda突宣布加收費用！　「1族群」崩潰灌爆粉專：超狠

遭肥前屋老闆怒控「害慘賠5千萬」　安泰銀提3大駁斥

北約「年度軍演」召集16國！45艦艇、7000人齊聚波羅的海

哈利梅根隔2年首度回英「被狂噓」！狼狽快閃模樣曝　4天和威廉零互動

逼宮！英國首相強生今面臨不信任投票　未獲過半支持將下台

國軍火砲射擊紛擾　縣府邀中央協調盼妥善運用基金讓漁民受用

誆面交詐iPhone 13pro 128秒落跑　警以車追人2小時循線查獲

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

消費熱門新聞

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

4大超商「開工日咖啡優惠」快收

女人我最大　曝光2022降肉系神褲

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

美式賣場推車2物網認證CP值炸裂

25元美式！4大超商開工咖啡優惠快看

聯合利華「超品日」快閃4天！ 邀「炎P」開直播搶購

「愛在就是家」P＆G、家樂福推暖心特惠

9大速食店最新「超省優惠」來了

大杯美式買1送1！全家推封王快閃優惠

拿坡里「買5送5」爽吃一個月

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

受不了甜食誘惑？　當心隱形殺手

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面