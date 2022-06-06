foodpanda明起外送加收平台費！北北基5元、桃竹3元　業者說明了

▲foodpanda明日起外送將酌收平台費。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／綜合報導

疫情影響下，外送市場超夯！為了因應訂單增加後的各項成本，外送平台業者foodpanda開第一槍，六縣市將於明（7）日上午10點起，每筆「外送訂單」加收平台費，北北基收5元、桃園及新竹縣市則收3元，「外帶自取」則無需收取此費。業者除了說明原因，也提供受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

▲foodpanda用戶收到信件通知，六縣市將收取平台費。（圖／foodpanda）

今（6）日下午foodpanda不少用戶收到電子郵件通知，業者將對「外送訂單」增收平台費，內容提到因應整體營運考量，自2022年6月7日起，在指定地區包括「台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市」的美食外送及生鮮雜貨服務，每筆訂單將酌收平台費。

foodpanda回應也說明，因訂單增加，使人事、客服、維運、金流、優惠折扣等各方面維運成本增加，因此將酌收平台費。未來也將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。而為感謝用戶們的諒解與一直以來的支持，foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

foodpanda也祭出6月優惠碼，包括星巴克、摩斯漢堡、漢堡王、肯德基⋯等多家美食飲品都有折扣，其中摩斯漢堡即日起至6月15日，訂購指定套餐，輸入優惠碼【夏日享摩斯】享8折；6月16日～6月30日訂購摩斯漢堡指定套餐，輸入優惠碼【夏日吃摩斯】8折優惠。另星巴克6月8日至10日還有特大杯綜合莓起司風味星冰樂、榛果巧克力起司風味星冰樂，免輸入優惠碼即享75折優惠。

另外，外送平台UberEats在部分國家也有收取類似費用，不過目前在台灣沒有跟進。台灣UberEats表示，目前沒有相關計畫，會持續專注於帶給消費者最好的經驗，包含價值感和經濟實惠的選擇。