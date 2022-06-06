黃偉哲與台僑線上有約　 暢談台南美食觀光與發展

▲台南市長黃偉哲，透過視訊與美國加州「聖荷西－台南姐妹市協會」以及北美地區僑胞互動，介紹台南的美食與觀光外，也分享台南的進步與改變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲，透過視訊與美國加州「聖荷西－台南姐妹市協會」以及北美地區僑胞互動，以「食食在載的台南」為題，介紹台南的美食與觀光外，也分享台南的進步與改變，現場也接受鄉親的提問，暢聊地方建設發展、教育、美食名單等多元話題。

由於台南是著名的美食之都、農業重鎮，在這場視訊中，黃偉哲市長特別向鄉親現場展示台南引以為傲的肉粽、魚羹、肉圓等各式美食小吃，還有正盛產的鳳梨、芒果以及啤酒、麵條、零嘴等文創商品，誠摯歡迎大家疫情趨緩後，回到台南親身體驗這裡的美好與豐饒。

黃偉哲也特別提到，台南不單只是好吃好玩，更是有豐富底蘊的文化古城，即將在2024年迎接建城4百週年，最近市府也積極爭取國際知名的建築大師安藤忠雄為台南設計兒童圖書館。除此之外，他也介紹這幾年台南在產業上也迎來重大轉變，包含台積電等大廠紛紛投資台南。

由於今年是台南跟聖荷西市締結為姊妹市的45週年，黃偉哲也特別藉此機會感謝聖荷西及散居北美各地的僑胞們，時常心繫台灣跟台南，是串接台美情誼的重要橋梁，也期盼能未來能借重僑胞力量，邀請僑胞擔任台南美食大使，把台南的美食小吃介紹給美國朋友，並協助台南農產加工品打入北美市場。