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台南永康就業中心找工作送五彩平安環　祝民眾除疫求職好運氣

▲永康就業中心舉辦「五色絲線綁好運，除疫求職旺旺來」活動，6日起至6月17日，凡至臨櫃辦理業務，即可獲得一條五色平安好運手環。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康就業中心舉辦「五色絲線綁好運，除疫求職旺旺來」活動，6日起至6月17日，凡至臨櫃辦理業務，即可獲得一條五色平安好運手環。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前台灣疫情嚴竣，面對每日確診人數民眾都很憂心，勞動部雲嘉南分署永康就業中心，為讓找工作或洽公的民眾能更正向的面對疫情，6日起至永康就業中心洽公的民眾就送「好運五彩手環」，除了增加求職好運氣，也祈求疫情快消散。

「五色絲線綁好運，除疫求職旺旺來」活動6日起至6月17日，凡至永康就業中心臨櫃辦理業務，即可獲得一條五色平安好運手環，每日限量，送完為止。永康就業中心表示，五彩絲是用紅、黃、藍、白、黑五色絲線合併而成的細索又稱「花花繩」，在民間習俗繫五彩絲具有消災去病、驅邪迎吉作用，是就業中心的人員利用下班的時間，親手編織五彩手環，要送給前來洽公的民眾，讓這份祝福透由手環傳遞給每位民眾，祈求疫情快消散，民眾都能找到一份合適的工作，

▲永康就業中心舉辦「五色絲線綁好運，除疫求職旺旺來」活動，6日起至6月17日，凡至臨櫃辦理業務，即可獲得一條五色平安好運手環。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另6月18日(六)下午13:30~15:30當日在永康就業中心辦理一場實體徵才活動，當日提供445個職缺，設攤的廠商有台南商務會館、全家便利商店、緯穎科技、銳鋒企業、易昇鋼鐵、台南紡織共6家廠商，除了科技業外也有服務業及傳統產業，其中易昇鋼鐵、緯穎科技及台南紡織有多種職缺達34K以上，永康就業中心表示，為了提供服務給平日上班及不會使用線上徵才的民眾，就業中心特別在假日舉辦徵才活動，希望能讓服務更多元，貼近更多民眾需求，當日來參加徵才的前20名民眾可以獲得「好運五彩手環」一條，因疫情持續延燒，也提醒參加民眾做好防護，為避免傳染風險，凡參加之求職者，請配戴口罩。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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