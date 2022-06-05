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台南5-11歲疫苗施打達7成5以上　7日起9分區校園接種站入校施打

▲台南市長黃偉哲公布5日新增5447名COVID-19本土個案，5至11歲兒童7日校園集中接種作業開打，12日之前仍可預約打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，為再提升兒童疫苗施打率，台南市在學校暫停實體授課期間，自6月7日至9日3天，市府規劃9分區校園接種站入校施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗施打率，自5月25日開始施打以來，已達75.13％，為六都第一，黃偉哲市長表示，為再提升兒童疫苗施打率，台南市在學校暫停實體授課期間，自6月7日至9日3天，市府規劃9分區校園接種站入校施打。

台南市衛生局和教育局將持續在新進國小、培文國小、安順國小、文元國小、永康國小、正新國小、東區復興國小、億載國小及文化國小等9所中心學校，分區規劃5-11歲輝瑞BNT校園施打作業。此外，衛生局也同時於6月7日至12日，在「台南打疫苗」系統持續接受平臺預約，以提供家長多元的選擇。

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▲台南市長黃偉哲公布5日新增5447名COVID-19本土個案，5至11歲兒童7日校園集中接種作業開打，12日之前仍可預約打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教育局長鄭新輝說明入校打疫苗注意事項。

教育局鄭新輝局長表示，暫停實體授課期間，6日上午會請各國小及幼兒園協助轉知尚未施打兒童疫苗第一劑的家長及學童，持健保卡、接種意願書並全程佩戴口罩，依分配時段分流前往施打，以避免擁擠並減少等待時間；私立幼兒園滿5足歲的幼兒家長，可依所在區域，選擇至鄰近的中心學校施打。如家長無法依安排的時段前往，仍可彈性調整至其它區域的學校及時段施打。到校園施打疫苗的兒童家長，無須至平臺預約，如之前並未繳交校園疫苗接種意願書，只要當天有意願入校施打的兒童家長，也可以到現場填寫意願書。

▲台南市長黃偉哲公布5日新增5447名COVID-19本土個案，5至11歲兒童7日校園集中接種作業開打，12日之前仍可預約打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，上述9個分區校園疫苗接種站學校，將會同步開放停車引導，施打場地規劃會與專責醫院妥為溝通安排，家長可陪伴學童進行接種。教育局已請各校於6月6日中午12時前，協助將分流時段轉知每位學童家長，屆時若未收到通知的家長也無須緊張，可以上網查詢或電話詢問導師；當日各校亦會派員到場協助，希望提供便利及友善的兒童疫苗施打氣氛。各校詳細接種時間和流程已公布於「台南市政府教育局資訊網」(https://bulletin.tn.edu.tw/ViewDetail.aspx?Bid=-1&bbid=198337)。

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