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黃偉哲拚疫情降溫　也力挺庇護工場度難關

▲台南市長黃偉哲在網路上，積極協助庇護工場行銷，幫助庇護工場拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在網路上，積極協助庇護工場行銷，幫助庇護工場拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受新冠肺炎疫情影響，國內經濟產業受到衝擊，對提供身心障礙者就業機會的庇護工場亦無例外，市長黃偉哲在網路上積極協助庇護工場行銷，幫庇護工場拚經濟，勞工局為提升庇護工場營運績效，一方面辦理採購課程，加強公部門對庇護工場採購，也舉辦多場企業及工會等參訪採購列車，加強工場產品的行銷宣導。

▲台南市長黃偉哲在網路上，積極協助庇護工場行銷，幫助庇護工場拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，庇護工場不僅要訓練身心障礙員工培養技能，也要提升產能增加營收方能維持工場的運作，來進用更多庇護性員工。勞工局為加強庇護工場的行銷能力，從2020年開始補助每家庇護工場1名行銷人員，專職專用加強庇護工場的行銷推廣，此外勞工局每年亦針對各工場不同的營業項目及需求，邀請學界、業界專家，至各場提供個別化輔導，針對各場產品，提供創新的點子，或多元化的行銷方案。2021年就共辦理了13場次的輔導活動。此外，更辦理24個小時的行銷研習課程，根據各場就服員、技輔員等專業人員提出的業務相關學習需求，聘請專業師資授課，提升庇護工場專業人員的職能與專業知識，期許能於學習後，運用在工作上，提升產能及營收。

▲台南市長黃偉哲在網路上，積極協助庇護工場行銷，幫助庇護工場拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除對內提升專業人員能力，勞工局為增加公部門、國營事業以及企業與工會等更加了解庇護工場，增進優先採購庇護工場產品的意願，2021年共辦理7場優先採購法規講習課程及庇護列車宣導活動，帶領各單位採購人員到庇護工場實地參訪，親自DIY動手製作相關產品，同時結合中央推出的振興券政策，補助購買金額的50％，期能拉抬買氣。

▲台南市長黃偉哲在網路上，積極協助庇護工場行銷，幫助庇護工場拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，勞工局也搭配端午、中秋、春節等各大節日，鼓勵庇護工場推出相對應的節慶禮盒與產品，並結合職業工會及各大企業團體，運用多元媒體，搭配現場設攤，辦理行銷記者會，協助推廣庇護工場產品，2021年共辦理8場次，協助庇護工場2021年度營收逆勢成長，達到5千餘萬元。

勞工局長王鑫基表示，台南市各庇護工場協助訓練庇護員工，提升他們的工作技能及職場概念，期待未來能轉銜到一般職場就業，新冠肺炎疫情期間，雖衝擊民生經濟，但勞工局仍盡力結合各方資源提供協物，也期待更多市民朋友與企業團體，用實際訂購行動，支持庇護工場的經營，也讓努力不懈的庇護員工，能累積更多的學習經驗，未來能順利至一般職場，貢獻己力。

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