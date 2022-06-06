台南+4426！累計確診13萬5404人　5-11歲學童第一劑7日起雙軌制

▲台南市副市長趙卿惠，公布6日新增4426名COVID-19本土個案，5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗接種比率77.06％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠，公布6日新增4426名COVID-19本土個案，確診人數比日降低，統計自2022年1月1日至6月5日，台南累計確診個案人數共135404名，已解除隔離93695名、尚在隔離中41709名，5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗接種比率77.06％。

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趙卿惠副市長指出，台南6日新增4426名有關於本土的確診個案，因為台南市有比較好的科技防疫的一些系統，包括台南共照雲跟快疫通，歡迎市民朋友可以藉由一個比較方便的方式，來做一些包括我們快篩劑的視訊醫療等等的一些工作，那如果有一些相關的問題也可以透過快疫通來協助解決。

黃偉哲市長宣布進入校園施打疫苗工作會在7日開始，另外原先在診所、醫療院所透過「台南打疫苗」的預約系統，預約疫苗施打方式也會存在，也就說台南市在6/7之後，會有雙軌進行的方式，為的都是希望兒童可以趕快打到疫苗，然後提早有保護力，當然最重要的就是方便家長在選擇上面可以有一個更便利的方式來做進行。

趙卿惠說，6/7到6/9在校園接種站的部分，總共會有9個接種站，這9個接種站依照各行政區來做分配，請家長要帶小朋友去的時候，如果有不方便可以事先跟我們教育單位做聯繫，我們可以做一些偏遠地區交通不便的協助。另外，除了9大行政區接種站，我們6/7也就是端午節已經把18校偏遠校區部分已經接種完畢，主要因為學生人數比較少，由衛生所跟醫療院所已經完成安排，所以18所偏鄉小校已經完成接種，謝謝家長配合。

另外還是有很多市民朋友需要防疫隔離書、或是防疫資訊，在我們台南共照雲官方line帳號都有提供居隔單申請、同住者居隔單增修，確診資料、快篩陽性資訊判讀等等比較方便的服務，請大家多多利用台南共照雲，系統上面的服務也提供非常便利的方法，希望大家盡量透過科技的方式，不要舟車勞頓，在家裡面的就可以完成。此外，也提醒如有詐騙電話，也請大家多多小心，可以回撥專線，讓大家獲得正確訊息，避免受詐騙。



衛生局林曉玫科長指出，統計到年6月5日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.0％、80.9％、1.3％、64.2％，總接種劑次438萬6622；台南市已有85061位5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率77.06％。

副市長趙卿惠指出，為協助確診者及確診者的同住親友取得相關隔離文書及防疫資訊，台南市推出「台南共照雲」LINE官方帳號，提供居隔單申請、同住者居隔單增修、確診資訊、快篩陽性視訊判讀等服務，請確診或居家隔離之民眾在LINE搜尋帳號「@794mfoab」，加入並完成註冊綁定，即可進行相關諮詢及服務。

一般民眾則可在LINE搜尋「@vaccine_tainan」加入「台南快疫通」官方帳號，「台南快疫通」提供防疫政策、確診應對指南、疫苗預約、快篩陽性視訊判讀、快篩試劑地圖查詢等功能，方便市民了解COVID-19相關防疫措施。

衛生局也提醒，來電顯示06-7020000或06-7031400~7031499 為衛生局撥出的電話，請市民留意手機的來電攔截或app設定，避免漏接電話。