新冠高危險群一次看！美國CDC曝「這些人」最容易引發重症

▲美國CDC公布了容易引發重症的新冠高風險族群。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

本土疫情爆發數月，確診病例急遽增加，也使得醫療資源嚴重飽和，儘管新冠病毒有逐漸流感化的趨勢，但是死亡率與重症率仍比一般流感高出許多，民眾不可大意。美國疾病管制與預防中心就在官網列舉了染疫後容易引發重症或死亡的高風險族群，並建議這些族群最好提前接種新冠疫苗。

長者

根據數據統計，超過81%的新冠病歿患者年紀在65歲以上，而65歲以上的死亡人數更是18至29歲死亡人數的97倍。

癌症

由於癌症治療會削弱身體本身抵抗疾病的能力，因此本身患有癌症的確診病患可能會因染疫而引發重症。先前也有研究指出，有癌症病史將會增加染疫後的重症風險。

慢性腎臟病

不論是患有哪一個階段的慢性腎臟病都有可能引發重症。

▲罹患各類慢性疾病都有可能增加風險。（圖／路透社）



慢性肝炎

患有酒精性肝炎、非酒精性肝炎、免疫性肝炎以及肝硬化等慢性肝炎患者是染疫的高風險族群。

慢性肺病

患有中重度氣喘、支氣管擴張症、支氣管發育不全、慢性組塞性肺病、肺纖維化、肺栓塞以及肺動脈高壓等慢性肺病的患者，染疫後易引發重症。

囊腫性纖維化

患有囊腫性纖維化的患者，無論是否曾接受器官移植，都被列為高風險族群。

失智症或其他神經系統疾病

包含失智症在內的神經系統疾病可能使患者在染疫後引發重症。

糖尿病

1型糖尿病與2型糖尿病患者為高風險族群。

身心障礙者

殘障人士、腦性麻痺、注意力不足過動症、智能障礙、發育遲緩、唐氏症等患者因潛在的醫療條件可能在染疫後引發重症。

心臟病

心臟衰竭、冠狀動脈疾病、心肌炎以及高血壓等患者。

愛滋病患者

感染愛滋病毒會導致免疫系統低下，因此容易引發重症。

免疫功能低下

因罹患癌症而接受化療、接受實體器官移植並且服用藥物、長期服用皮質類固醇等會減弱免疫系統的藥物，又或是因遺傳引發的原發性免疫缺陷。免疫力功能低下或是正在服用減弱免疫系統藥物的患者，即使接種疫苗，可能也無法得到保護，因此更應該戴好口罩，做好自身防疫。

心理疾病

患有情緒障礙、憂鬱症或是精神分裂症等障礙之患者。

▲BMI數值越高，重症風險就越高。（示意圖／pixabay）



超重與肥胖

超重（BMI值在25~29）、輕重度肥胖（BMI值在30~39）以及極重度肥胖（BMI值在40以上）。新冠肺炎的重症風險將會隨著BMI的升高而急遽增加。

懷孕

懷孕與產後42天內的婦女在感染後也容易引發重症。

地中海型貧血與鐮形血球患者

血液相關疾病將會增加重症風險。

吸菸或有吸菸史的人

不論是正在吸菸或是已經戒菸的患者，都有可能增加風險。

中風或腦血管疾病

患有腦血管疾病的患者為高風險族群。

物質濫用

患有包含酒精、鎮定劑、安眠藥、毒品等物質在內的物質濫用。

肺結核

肺結核患者在染疫後易引發重症。

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