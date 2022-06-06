7月疫情高峰掰！　專家曝最怕1事：台灣永遠無法再次清零

記者黃翊婷／綜合報導

端午節連假出遊以及南北交通情況相對冷清，人流沒有特別增加，指揮中心指揮官陳時中有自信連假過後疫情不會升高。疾病管制局前局長蘇益仁認為，這波疫情的高峰預計將在7月告一段落，但台灣永遠都不可能再次清零，而他最擔心的是，國內許多人仍只接種2劑疫苗，保護力只能維持到今年冬季，到時疫情恐怕又會捲土重來。

▲陳時中有信心端午節連假後疫情不會升高。（資料照／記者林敬旻攝）

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陳時中在5日下午的疫情記者會表示，端午節這段時間雖然仍需要觀察，但不管是出遊或南北交通情況都相對冷清，人流沒有特別增加，很多人回南部還會自己先做一次快篩，陰性才回家，自制力跟整體防疫都做得很好，加上成人疫苗施打狀況也很好，連假過後出現新一波確診的可能性不高，而6月10日到月底整體病例數往下降是很確定的，當然，致死個案也會減少。

另外，關於國內疫苗的施打情形，指揮中心5日公布相關數據，我國第1劑疫苗涵蓋率終於達到90％，第2劑達到82.05％，基礎加強劑0.88％，追加劑66.47％。

根據《聯合新聞網》報導，疾病管制局前局長蘇益仁認為，這波疫情的高峰預計將在7月告一段落，但台灣永遠不可能再次清零，依據新加坡的數據推算，我國後續每日還是會新增1000人左右的確診個案，而他最擔心的是，國內許多人仍只接種2劑疫苗，保護力只能維持到今年冬季，到時疫情恐怕又會捲土重來，尤其是過去被忽視的長照機構年長者，之後還要留意年長者的死亡率是否會再升高。

▼5日新增124例死亡個案，指揮中心公布確診亡者分析數據。（圖／指揮中心提供）