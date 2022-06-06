　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹每天包尿布讓媽擦屁股

醫師預估7月將出現「長新冠潮」，根據健保署資料，最多人有的後遺症是疲倦。（圖／李宗明攝）

▲醫師預估7月將出現「長新冠潮」，根據健保署資料，最多人有的後遺症是疲倦。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「隨著4、5月大量確診潮，推估國內將在7月中陸續出現『長新冠潮』！」中醫師吳俞璇表示。哪些人會得到「長新冠」？胸腔暨重症科醫師黃軒表示，「確診初期就能判斷，據英國醫學研究，染疫第一周若出現頭痛、疲憊、聲音沙啞、肌肉痠痛和呼吸困難5大症狀，未來發生長新冠風險會增加3.53倍。」

根據健保署資料，綜合各國數據，在確診新冠肺炎60天後，仍有30~60%患者持續出現症狀，其中以疲倦（53.1%）、喘（22.9至43.4%）、關節痛（27.3%）、胸痛（21.7%）、咳嗽（15.4%）、嗅覺味覺異常（13.1%）等為主要後遺症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也就是說，長新冠症候群可能是一種多重器官發炎，若為腦部發炎就會造成腦霧、心臟發炎則造成心肌炎、心血管疾病等；而若是呼吸道發炎，則會出現容易有痰、慢性咳嗽的症狀，此外，肌肉酸痛、腹瀉、關節痛也是常見的長新冠症狀。

三軍總醫院今年初也曾公布調查，院內有72.7%病人在康復後體能低於平均值，另外有63.6%出現肺功能缺損問題。日本厚生勞動省也發布調查結果，發現感染新冠病毒住院的患者中，約10%在出院1年後仍留有後遺症，在東京開業的診所醫師平畑光一指出，Omicron患者最常出現的後遺症是疲倦，而且會嚴重影響到患者的日常生活。

例如有患者會拿不動吹風機，或是覺得刷牙太累，必須分次進行的情況，這種情況就連年輕人也無法倖免，平畑醫師表示，有一名20多歲確診女性康復後，竟然連走去廁所都覺得累，只能每天包尿布，並由母親幫忙擦屁股；另一名14歲國中生，確診時只有輕微發燒與喉嚨痛，但康復後卻出現全身倦怠的後遺症，甚至曾經一口氣睡17個小時，導致他無法回到學校正常上課。

研究顯示，因為香菸本身就容易導致身體發炎，所以會讓長新冠症候群更加嚴重。（示意圖／非當事人、報系資料庫）

▲研究顯示，因為香菸本身就容易導致身體發炎，所以會讓長新冠症候群更加嚴重。（圖／CTWANT提供）

此外，研究也指出，年長者染疫更容易得到長新冠症候群，18至49歲的病人得長新冠的機率是9.9%、超過70歲以上得長新冠的機率則增加至21.9%；此外，女生得到長新冠的機率是14.9%，比男生的9.5%高了將近1.6倍的風險。黃軒表示，另一個澳洲研究則發現，抽煙易加強長新冠症狀群惡化，因為抽煙本身就含有大量的化學物質，會加強全身的發炎反應。

吳俞璇則分享提升免疫力的藥浴方法，準備乾燥桑葉半斤、大風草5錢、香薷葉5錢，放入棉布包煮水3分鐘後，放涼加入居家泡澡桶，熱水泡澡20分鐘，大人小孩皆宜。另外，也可喝茶飲調養身體，以下提供配方與泡法（如附圖）。

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

延伸閱讀
腦霧忘很大1／解隔後連付錢都不會　整個人當機「到底該拿幾張鈔票！」
夏奇拉11年情斷！證實分手西甲球星男友　傳他慣性偷吃被抓包
金正恩疑沒打疫苗怕染疫…躲在家不出門　政務全交給「他」處理

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
他犯8件性侵案！通緝22年人間蒸發　逃亡生活曝
快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！　73字首發聲：迎接新
林依晨罕見怒了給難看！代言3年「慘被坑300萬」　Selin
確診刷牙、上廁所好累　20歲妹每天包尿布讓媽擦屁股
防疫女神28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆：被醫師耽誤的藝人
特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光被酸：很多爸爸走
確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／5月才剛通車！南橫公路1路段今「崩塌」　公總證實：搶通中

「大仁哥桶仔雞」無限期停烤老饕崩潰　總店：加盟店還有賣

確診輕症變「金魚腦」　別人講的話！她下秒就忘記

7月疫情高峰掰！　專家曝最怕1事：台灣永遠無法再次清零

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹每天包尿布讓媽擦屁股

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

今芒種午後變天！最久一波梅雨下整周「明後最劇」　探20℃時間曝

第2輪實名制今開賣　兒童、學生快篩擴大發放！條件QA一次看

防疫女神28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆：被醫師耽誤的藝人

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

6移工闖紅燈撞完人落跑　女騎士23日結婚現卻昏迷

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

超巨大抹香鯨擱淺海灘！　營救20小時送牠回大海

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

獨／5月才剛通車！南橫公路1路段今「崩塌」　公總證實：搶通中

「大仁哥桶仔雞」無限期停烤老饕崩潰　總店：加盟店還有賣

確診輕症變「金魚腦」　別人講的話！她下秒就忘記

7月疫情高峰掰！　專家曝最怕1事：台灣永遠無法再次清零

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹每天包尿布讓媽擦屁股

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

今芒種午後變天！最久一波梅雨下整周「明後最劇」　探20℃時間曝

第2輪實名制今開賣　兒童、學生快篩擴大發放！條件QA一次看

防疫女神28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆：被醫師耽誤的藝人

油價調降0.6元、台驊投控等20家公司本週除息　財經HOT 5一次看

道奇林暉盛接手克蕭中繼首勝　紅襪劉致榮本季首勝止敗

「殭屍魚」全身僵硬脆化！　一倒水秒復活影片曝

快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！　73字首發聲：迎接新生活

獨／5月才剛通車！南橫公路1路段今「崩塌」　公總證實：搶通中

性侵惡狼靠5招逃22年！藏台北宜蘭4處　2字曝不再犯案原因

「大仁哥桶仔雞」無限期停烤老饕崩潰　總店：加盟店還有賣

大谷翔平掃二壘安打　天使11連敗！勝率跌破5成

避免歷史重演勇士今非贏不可　壞消息伊古達拉膝傷缺席G2

憂俄威脅　德國民意首度支持美在境內部署核武

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

成淵高中畢業歌遭撤換！謝和弦怒轟校方

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

好市多巨嬰水果區當球池！跪爬西瓜山網傻眼

美女醫28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆

今芒種午後變天！最久一波梅雨「明後最劇」

基隆廟口吃湯餃　一咬竟吐出「完整大蟑螂」

外送點2碗牛肉麵！奧客1招拗成8碗

更多熱門

相關新聞

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

童星出身的演員楊小黎日前確診，出關後不到一周便沒日沒夜的拍戲，結果竟在片場昏倒緊急送醫，原來她雖然已經解隔離，卻依舊胸悶、喘不過氣，似乎出現後遺症。

野生范逸臣、田中千繪裝陌生人

野生范逸臣、田中千繪裝陌生人

柯P不知確診亡者無須24小時火化　網打臉

柯P不知確診亡者無須24小時火化　網打臉

逆子為遺產　開山刀肢解母

逆子為遺產　開山刀肢解母

6歲童快篩　棉棒斷裂8公分卡鼻腔

6歲童快篩　棉棒斷裂8公分卡鼻腔

關鍵字：

周刊王新冠肺炎台灣防疫確診

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

貴婦嗆開賓利堵　老公身分起底

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面