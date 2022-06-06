確診刷牙、上廁所好累　20歲妹每天包尿布讓媽擦屁股

▲醫師預估7月將出現「長新冠潮」，根據健保署資料，最多人有的後遺症是疲倦。（圖／CTWANT提供）

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「隨著4、5月大量確診潮，推估國內將在7月中陸續出現『長新冠潮』！」中醫師吳俞璇表示。哪些人會得到「長新冠」？胸腔暨重症科醫師黃軒表示，「確診初期就能判斷，據英國醫學研究，染疫第一周若出現頭痛、疲憊、聲音沙啞、肌肉痠痛和呼吸困難5大症狀，未來發生長新冠風險會增加3.53倍。」

根據健保署資料，綜合各國數據，在確診新冠肺炎60天後，仍有30~60%患者持續出現症狀，其中以疲倦（53.1%）、喘（22.9至43.4%）、關節痛（27.3%）、胸痛（21.7%）、咳嗽（15.4%）、嗅覺味覺異常（13.1%）等為主要後遺症。

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也就是說，長新冠症候群可能是一種多重器官發炎，若為腦部發炎就會造成腦霧、心臟發炎則造成心肌炎、心血管疾病等；而若是呼吸道發炎，則會出現容易有痰、慢性咳嗽的症狀，此外，肌肉酸痛、腹瀉、關節痛也是常見的長新冠症狀。

三軍總醫院今年初也曾公布調查，院內有72.7%病人在康復後體能低於平均值，另外有63.6%出現肺功能缺損問題。日本厚生勞動省也發布調查結果，發現感染新冠病毒住院的患者中，約10%在出院1年後仍留有後遺症，在東京開業的診所醫師平畑光一指出，Omicron患者最常出現的後遺症是疲倦，而且會嚴重影響到患者的日常生活。

例如有患者會拿不動吹風機，或是覺得刷牙太累，必須分次進行的情況，這種情況就連年輕人也無法倖免，平畑醫師表示，有一名20多歲確診女性康復後，竟然連走去廁所都覺得累，只能每天包尿布，並由母親幫忙擦屁股；另一名14歲國中生，確診時只有輕微發燒與喉嚨痛，但康復後卻出現全身倦怠的後遺症，甚至曾經一口氣睡17個小時，導致他無法回到學校正常上課。

▲研究顯示，因為香菸本身就容易導致身體發炎，所以會讓長新冠症候群更加嚴重。（圖／CTWANT提供）

此外，研究也指出，年長者染疫更容易得到長新冠症候群，18至49歲的病人得長新冠的機率是9.9%、超過70歲以上得長新冠的機率則增加至21.9%；此外，女生得到長新冠的機率是14.9%，比男生的9.5%高了將近1.6倍的風險。黃軒表示，另一個澳洲研究則發現，抽煙易加強長新冠症狀群惡化，因為抽煙本身就含有大量的化學物質，會加強全身的發炎反應。

吳俞璇則分享提升免疫力的藥浴方法，準備乾燥桑葉半斤、大風草5錢、香薷葉5錢，放入棉布包煮水3分鐘後，放涼加入居家泡澡桶，熱水泡澡20分鐘，大人小孩皆宜。另外，也可喝茶飲調養身體，以下提供配方與泡法（如附圖）。

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

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