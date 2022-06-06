恐怖女友用蘋果AirTag追定位　「目睹男友搭訕」抓狂開車輾斃他

▲蘋果產品AirTag曾引發濫用爭議。（圖／pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國印第安納州一名26歲女子使用蘋果（Apple Inc.）科技產品「AirTag」追蹤男友，發現他正在一家酒吧裡，女子立刻前往現場「抓姦」，果真看見男友和其他女人說話，她竟憤而開車來回輾過男友3次，造成男子當場死亡。據蘋果官網，若有人把AirTag放在他人物品上，被追蹤者的iPhone會發出警示。

▲美國一名女子用AirTag追蹤男友位置，並開車3度來回將其輾斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據FOX6、《紐約郵報》等美媒報導，26歲的莫莉斯（Gaylyn Morris）在2日午夜前後利用追蹤尋物裝置AirTag查看男友史密斯（Andre Smith）的GPS定位，發現他人正在印地安納波利斯的一家酒吧。莫莉斯懷疑男友出軌，立刻跟蹤他到酒吧，沒想到卻發現史密斯正在和一名女顧客說話，憤怒情緒瞬間失控。

據目擊者說法，莫莉斯「宣示主權」說自己是史密斯的女友，並朝揮舞酒瓶，威脅要毆打女方，男友見狀立刻出面阻止，酒吧工作人員見有人鬧事便請三人離開。不過，怒氣未消的莫莉斯上車後，先是踩油門撞倒史密斯，又倒車輾過他，隨後再次向前行駛，當場輾斃男友。

莫莉斯被捕後初步遭控謀殺罪，但檢方的最終指控尚未定案。屍檢單位則已判定史密斯死於蓄意車輾。蘋果的AirTag產品利用藍芽連線功能，幫助使用者尋找遺失的物品，例如鑰匙、耳機等，推出後曾引發濫用爭議。蘋果公司方面表示已採取「反跟蹤」措施，假如使用者的物品被放置其他人的AirTag用以追蹤，iPhone將傳送警告提示。

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