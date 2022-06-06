確診輕症變「金魚腦」　別人講的話！她下秒就忘記

▲三總去年針對20名自費使用高壓氧治療的康復者進行統計，近半數表示有顯著進步，另一半則表示沒有變差。（圖／CTWANT提供）

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為什麼會出現「長新冠」？醫學界目前仍然不清楚，因此並無特殊治療方式，為要協助患者恢復正常生活，衛福部提供跨科別「整合門診」及「住院整合照護」服務，三總胸腔內科醫師劉佳鑫說，「轉介高壓氧治療，就是在沒有特殊治療中找方法。」據英國國家統計局統計，全國大約有170萬人受長新冠所苦，其中67%長新冠後遺症者認為自己的日常生活受限，19%認為日常活動嚴重受限。將近7成民眾回報症狀已經持續了3個月，45%症狀持續至少1年。

美國疾病管制中心資料，約有5分之1染疫康復的成年人，至少都經歷過一種「長新冠」症狀，尤其65歲以上長者甚至高達4分之1。另一項美國研究指出，長新冠患者約有76%在得到新冠肺炎時是輕症。

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「正因為病況不嚴重，所以許多民眾反而輕忽病毒的威力，沒有積極以藥物治療，所以才讓病毒鑽進體內各器官肆虐。」鄒瑋倫中醫師表示。也就是說，民眾遭受冠狀病毒急性感染，病毒雖清除了，但病毒所觸發的人體免疫反應可能仍持續，因而引起併發症。

三總胸腔內科醫師劉佳鑫表示，近期收治一位Omicron康復個案，為一名來台攻讀博士學位的國際學生，4月份輕症康復後，因為記憶力變差、失眠、倦怠等問題求診。來診時主訴原本能簡單操作的實驗，染疫後卻因記憶力與失眠問題無法完成，研究差點中斷。後經轉介高壓氧治療後，身體功能才從僅存的4成恢復到8成，但個案同時還有咳嗽、胸悶、活動時呼吸困難等症狀，目前仍持續做肺部復健改善症狀。

另一位36歲女性工程師，近期確診雖為輕症，但後續出現注意力無法集中、記憶力明顯退步，同事上一秒講的事，她下一秒就忘了，彷彿「金魚腦」一般，後來經過高壓氧治療，注意力及記憶力也稍有改善。

▲醫師認為，若能在發病5天內及時服用抗病毒藥物或清冠一號，就能減少後遺症的機率。（圖／CTWANT提供）

劉佳鑫表示，高壓氧過去多用於治療慢性傷口癒合不良與一氧化碳中毒，治療新冠肺炎後遺症的機轉雖未明確，但院內去年有針對20名自費使用高壓氧治療的康復者進行統計，近半數表示有顯著進步，另一半則表示沒有變差，「這與高壓氧可以促進組織修補有關」，但劉佳鑫也坦承，高壓氧就是在沒有特殊治療中找方法。為幫助染疫者盡快重回正常生活，衛福部提供確診解除隔離後6個月內之康復者，跨科別「整合門診」及「住院整合照護」服務，照護期限為6個月。整合門診會安排全面評估，例如胸腔內科會做肺功能檢查、呼吸困難指標評估；家醫科做骨密度檢查、微量元素檢查；復健科提供心肺運動功能測試；身心科醫師會檢測是否憂鬱、焦慮、失眠等身心狀況評估；營養師也會投入營養評估等。

劉佳鑫提醒，Omicron確診個案多屬無症狀或輕症患者，沒有明顯肺炎或重症，但確診者康復後常出現疲倦、注意力無法集中、情緒低落、睡眠障礙等，確診後1個月症狀持續，就要小心是長新冠後遺症，建議可到新冠整合門診追蹤治療。

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