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最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

記者陳俊宏／綜合報導

無敵星星失效！北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，最近「再感染／重複感染」、「陽過變重陽真人」似乎大家興趣滿高的，丹麥6月3日有一個全國性追蹤剛出來，超級免疫、無敵星星論，在Omicron時代可能不適用在抗感染的層次，你來不及打第3劑而確診過，痊癒後還是要打完第3劑。

姜冠宇在「姜冠宇醫師 Pro'spect」臉書說，該研究人群包括接種與未接種者：

Alpha時期（2/20-6/15,2021）之前或期間感染的209,814人
Delta時期（7/4-11/20,2021）之前或期間感染的292,978人
Omicron時期 (12/21/2021-1/31/2022) 之前或期間感染的245,530人

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初期完整接種（大多數BNT、莫德納）後，對再感染的保護力：

在Alpha 104天及之後達到85%（信賴區間 37-97%）
在Delta 14-43天達到88%（信賴區間 81-92%）
在Omicron 14-43天達到60%（信賴區間 58-62%）

▼本土疫情爆發。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

姜冠宇表示，觀察到免疫力減弱，在Omicron時期最為明顯，雖然接種後14-43天達到60%，但在164-193天內下降到14%，疫苗效力（Vaccine Efficacy，縮寫VE）在284-313天後（第9月之後）無統計學意義，VE隨著時間的推移而降低，與Delta相比，Omicron的衰減更快。

姜冠宇指出，可惜的是由於是全國性研究，是用民眾註冊的診斷碼抓的，所以該研究定義是，第一，「90天以上再次被感染」，排除90天之內可能潛在的重複感染，同時研究對Omicron感染的收案期間，為去年12月21日至今年1月31日，因此也看不到Omicron重複感染的可能數字。

姜冠宇說，第二，限定追蹤打完2劑14天後，所以看不到3劑對於防Omicron的效果，再感染、追加劑、死亡都是追蹤的終點；第三，此研究無法估計VE對住院和死亡的影響，同時Alpha最初的低VE，在接種疫苗後104天上升，這可能是由於在此期間接種的人群（年齡較大或免疫功能低下）產生的免疫反應較慢。

▼姜冠宇呼籲，你來不及打第3劑而確診過，痊癒後還是要打完第3劑。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

姜冠宇提到，這個再感染保護力，作者就訂為最多9個月，所幸這是2劑，「我們還需要看3劑和高齡族群的4劑效果，Omicron時代，你沒打完3劑真的會有再感染的風險，而且這還只是BA.1而已，BA.2之後當然會更不客氣。即便確診過，還是趕快把追加劑給打完吧。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，「已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的免疫力。」

▼姜冠宇分享丹麥最新研究。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

（圖／翻攝姜冠宇臉書）

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