　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三峽返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生發揚台灣好茶

▲新北三峽好茶飄香國際 青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽好茶飄香國際，青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區青農陳宣和、顏伯宗，都是承接老茶廠的第3代傳人，三峽古稱「三角湧」，是大漢溪、三峽溪與橫溪三條溪流匯流之處，孕育出肥沃土壤，加上氣候涼爽，非常適合茶葉生長，不但發揚綠茶界頂尖的碧螺春、蜜香紅茶，也開發各式茶點心；透過高品質與市場區隔，讓世界看見台灣好茶。

▲新北三峽好茶飄香國際 青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠。（圖／新北市農業局提供）

▲大埔製茶廠碧螺春、蜜香紅茶。

37歲陳宣和是大埔製茶廠第3代傳人，從小在茶廠長大的他，因為不捨家中茶業無人傳承，退伍後便返鄉接手經營，他返鄉10多年來，除了產製三峽在地特色的碧螺春、蜜香紅茶外，也開發古樹茶、白茶等產品，並在茶葉的淡季生產苦茶油、茶籽油等特色產品。

青農陳宣和不但致力於保存三峽在地茶文化，更將三峽茶葉推廣至國外，2020年大埔製茶廠的蜜香紅茶、東方美人茶以及白茶分別榮獲法國農產品加值協會（AVPA）舉辦第3屆「世界茶葉大賽」金獎、銀獎及特別獎，讓世界看見新北在地的好茶。

▲新北三峽好茶飄香國際 青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠。（圖／新北市農業局提供）

▲▼青農陳宣和與家人一同製作苦茶油（曬茶籽）。

▲三峽青農陳宣和。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳宣和表示，目前種植的茶樹品種除有三峽特色的青心柑仔外，也種植臺茶18號、22號等，生產碧螺春、蜜香紅茶、東方美人茶、包種茶、白茶，希望能讓消費者來到大埔製茶廠就能品嘗到新北好茶不同風味。

陳宣和說，大埔製茶廠的茶蘊含「三三三」價值意義，位在三峽、三代傳承以及他所堅持的「三惜精神」，珍惜家業、愛惜茶園、失傳可惜，未來希望朝向6級化產業邁進，藉由茶葉小旅行及食農教育，將三峽在地茶文化推廣給更多人熟知。

▲三峽返鄉青農顏伯宗。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽區青農顏伯宗參與展售活動。

青農顏伯宗是茶行的第3代繼承人，他曾是年薪百萬的機械工程師，從小在茶行成長的熱情，加上在工作中感受到科技發展一日千里，產業結構快速變化，決定辭職返鄉保存家中老茶行及茶園，讓他開始思考如何將家中老茶行及茶園保留下來，他以手採茶葉的品質差異化以區隔市場，重新擦亮老茶行的新招牌。

顏伯宗接棒經營家傳茶行「統一茗茶」，以「顏選好茶，品質嚴選」為品牌理念，創立網路品牌「臺灣顏選」，透過重新設計品牌Logo、架設專屬網站，他在蝦皮等電商平台建立「顏選茶YamXuanTea」商城；除網路行銷，顏伯宗也勤於參與展售活動，享受在攤位上與客人面對面分享自家品牌，結識同好，以茶會友。

▲三峽返鄉青農顏伯宗。（圖／新北市農業局提供）

▲統一茗茶「顏」選好茶。

顏伯宗表示，北部茶葉產量比不上中南部，在推廣上困難許多，因此「臺灣顏選」以手採高品質茶葉做出差異化，將最好的茶葉提供給消費者，即便行銷面臨挑戰，顏伯宗依然享受過程，勇於突破。他表示未來規劃開辦食農教育，希望將三峽茶葉打入時尚流行文化之中。

農業局長李玟表示，新北青農不只專精農業，更有創新精神，積極創造農產通路，研發創意商品，農業局作為新北青農最強力的後盾，持續推出「新北青農力計畫」，挹注資源輔導青年農民，也鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，為新北農業注入新能量及活力。

▲三峽返鄉青農顏伯宗。（圖／新北市農業局提供）

▲青農顏伯宗以自家茶葉開發茶糖、牛軋糖及雪Q餅等各式茶點心。

【更多新聞】

傻眼！霸佔4車格露營烤肉　東北角管理處：無法可罰「只能勸導」

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死　身障女「無人顧」伴屍多天也喪命

基隆槓子寮走山「1萬車次才能清完」　業者胡亂掩埋廢棄物遭起訴

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
小情侶性愛片外流！遭殘忍抽打畫面曝光
快訊／疾管署官網死亡數22815人！　莊人祥緊急回應
台中三寶害命畫面曝！騎士閃鬼切遭「後車輾過慘死」　家屬淚求援
網紅參賽「一開口」讓Sandy傻眼：我們節目還要報獎嗎
快訊／疾管署官網出包！　新冠死亡數暴衝22815人
蔡英文才肯定彰基醫護　百大名醫控「白色巨塔不要變成恐怖之城」
郭台銘甜曬女兒立蛋合照　網一看驚喊：岳父大人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三峽返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生發揚台灣好茶

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

八家將面師義賣臉譜助弱勢　偕基隆市長參選人送關懷包

山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮　響應低碳行動

基隆城市博覽會專屬視角　搭乘夏日海洋號海上看展旅遊體驗

西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

吳宗憲私下安慰汪小菲...讚：他人不錯啊　喊話葛斯齊「這樣弄人家失德啦」

鍾國「緊抱女嘉賓」智孝怒了：踹共！　遭足球「襲擊GG」又狂失誤...大屈辱XD

三峽返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生發揚台灣好茶

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

八家將面師義賣臉譜助弱勢　偕基隆市長參選人送關懷包

山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮　響應低碳行動

基隆城市博覽會專屬視角　搭乘夏日海洋號海上看展旅遊體驗

西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

《吹響吧！上低音號》新作動畫登場...久美子三年級篇2024年播出

快訊／疾管署官網死亡數22815人！　莊人祥緊急回應

王心凌《浪姐》翻紅！郭采潔卻遭批「妖魔化」　後台爆哭認被擊潰

年度MVP回魂！張宗憲狂轟31分　笑說近視沒受啦啦隊影響

吳釗燮：台灣面對中國威脅　「有如大衛挑戰巨人歌利亞」

夜店拒「跨性別」入場！7百萬粉女星槓上警衛　怒開直播拍正面公審

默契搭配！羅力讚戴培峰球商高　丘總看到年輕選手成長

斯洛伐克聯合訪問團明抵台　晉見蔡英文、訪高雄深化城市交流

「要保護鞏冠」　李凱威請教智勝學長秘訣

台中三寶害命畫面曝！騎士閃鬼切遭「後車輾過慘死」　家屬淚求援

地方熱門新聞

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

端午酒駕受測送辦

台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

雲林＋1437人　七鄉鎮20診所連假開診供兒童疫苗接種

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

兒童疫苗接種率台南為六都第一

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才

「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

民間單位捐贈防疫物資

花蓮再獲五星　食育力城市大調查獲排行總冠軍

2022年夏日桃金孃節　女神「桃金孃」降落

警大研究所榜首　27歲正妹女警目標是外交特考

更多熱門

相關新聞

陳時中否認要求確診亡者24小時內火化惹議　新北：盼中央明確規範

陳時中否認要求確診亡者24小時內火化惹議　新北：盼中央明確規範

本土疫情嚴峻，近日每天約100多人死亡，因過往要求遺體需24小時內火化，讓不少家屬留下遺憾。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前澄清，僅要求24小時內通報，從沒規定要在24小時內火化，引發不少民眾熱議。對此，新北市衛生局長陳潤秋4日指出，希望中央能夠提出精確時間，才能讓地方能夠有所依循。

恩恩爸要單位「橫向聯繫紀錄」　新北拒：不是電話中當事人

恩恩爸要單位「橫向聯繫紀錄」　新北拒：不是電話中當事人

周玉蔻都想哭！聽恩恩爸談喪子痛

周玉蔻都想哭！聽恩恩爸談喪子痛

端午香草掛飾結合花藝　居家防疫增添美學

端午香草掛飾結合花藝　居家防疫增添美學

尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

關鍵字：

新北三峽青農陳宣和顏伯宗

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

即／電影看一半「天花板掉下來」！　威秀影城說話了

割包皮龜頭慘被切掉　庸醫：長大會長出來

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

更多

最夯影音

更多
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面