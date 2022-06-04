三峽返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生發揚台灣好茶

▲新北三峽好茶飄香國際，青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區青農陳宣和、顏伯宗，都是承接老茶廠的第3代傳人，三峽古稱「三角湧」，是大漢溪、三峽溪與橫溪三條溪流匯流之處，孕育出肥沃土壤，加上氣候涼爽，非常適合茶葉生長，不但發揚綠茶界頂尖的碧螺春、蜜香紅茶，也開發各式茶點心；透過高品質與市場區隔，讓世界看見台灣好茶。

▲大埔製茶廠碧螺春、蜜香紅茶。

37歲陳宣和是大埔製茶廠第3代傳人，從小在茶廠長大的他，因為不捨家中茶業無人傳承，退伍後便返鄉接手經營，他返鄉10多年來，除了產製三峽在地特色的碧螺春、蜜香紅茶外，也開發古樹茶、白茶等產品，並在茶葉的淡季生產苦茶油、茶籽油等特色產品。



青農陳宣和不但致力於保存三峽在地茶文化，更將三峽茶葉推廣至國外，2020年大埔製茶廠的蜜香紅茶、東方美人茶以及白茶分別榮獲法國農產品加值協會（AVPA）舉辦第3屆「世界茶葉大賽」金獎、銀獎及特別獎，讓世界看見新北在地的好茶。

▲▼青農陳宣和與家人一同製作苦茶油（曬茶籽）。



陳宣和表示，目前種植的茶樹品種除有三峽特色的青心柑仔外，也種植臺茶18號、22號等，生產碧螺春、蜜香紅茶、東方美人茶、包種茶、白茶，希望能讓消費者來到大埔製茶廠就能品嘗到新北好茶不同風味。

陳宣和說，大埔製茶廠的茶蘊含「三三三」價值意義，位在三峽、三代傳承以及他所堅持的「三惜精神」，珍惜家業、愛惜茶園、失傳可惜，未來希望朝向6級化產業邁進，藉由茶葉小旅行及食農教育，將三峽在地茶文化推廣給更多人熟知。

▲三峽區青農顏伯宗參與展售活動。

青農顏伯宗是茶行的第3代繼承人，他曾是年薪百萬的機械工程師，從小在茶行成長的熱情，加上在工作中感受到科技發展一日千里，產業結構快速變化，決定辭職返鄉保存家中老茶行及茶園，讓他開始思考如何將家中老茶行及茶園保留下來，他以手採茶葉的品質差異化以區隔市場，重新擦亮老茶行的新招牌。

顏伯宗接棒經營家傳茶行「統一茗茶」，以「顏選好茶，品質嚴選」為品牌理念，創立網路品牌「臺灣顏選」，透過重新設計品牌Logo、架設專屬網站，他在蝦皮等電商平台建立「顏選茶YamXuanTea」商城；除網路行銷，顏伯宗也勤於參與展售活動，享受在攤位上與客人面對面分享自家品牌，結識同好，以茶會友。

▲統一茗茶「顏」選好茶。

顏伯宗表示，北部茶葉產量比不上中南部，在推廣上困難許多，因此「臺灣顏選」以手採高品質茶葉做出差異化，將最好的茶葉提供給消費者，即便行銷面臨挑戰，顏伯宗依然享受過程，勇於突破。他表示未來規劃開辦食農教育，希望將三峽茶葉打入時尚流行文化之中。

農業局長李玟表示，新北青農不只專精農業，更有創新精神，積極創造農產通路，研發創意商品，農業局作為新北青農最強力的後盾，持續推出「新北青農力計畫」，挹注資源輔導青年農民，也鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，為新北農業注入新能量及活力。

▲青農顏伯宗以自家茶葉開發茶糖、牛軋糖及雪Q餅等各式茶點心。

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