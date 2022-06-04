周玉蔻都想哭！聽恩恩爸談喪子痛　「我媒體生涯刻骨銘心的時刻」

▲恩恩爸。（圖／記者戴上容攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北中和2歲童恩恩確診不治，其父究責救護車延誤81分鐘釀憾事；恩恩爸向新北消防局追討求救錄音檔，但對方稱受限《政府資訊公開法》等無法提供，但可派專人送去，只是目前雙方仍僵持中。名嘴周玉蔻3日專訪恩恩爸，事後她透過臉書表示，初見他本人，好心疼，想哭。

周玉蔻說，恩恩爸很堅強、冷靜，和視訊連線一樣，不多話，字字珠璣。忍著悲傷，說到痛楚處，眼眶紅了好幾次，吸幾口氣，轉換心情，又平靜的娓娓道來。恩恩爸爸沒講過任何不中聽的話、沒批評指責任何人，聲調溫和理性，反複述說的只是要找出真相，想知道那關鍵的81分鐘發生了什麼事，否則他與太太「過不了心中的」。

周玉蔻表示，恩恩爸面貌清秀，眼神依然流露著忘不了喪子之痛的哀傷，但看不出有任何恨，而他也沒說恨，沒說過任何狠話。她問恩恩爸怕不怕網路刻意的攻擊，擔不擔心可能被政治操作的報復威脅？但恩恩爸說：「我怎麼可能害怕。」「不做，我們會永遠遺憾。」。

「這是一次艱難的專訪。」周玉蔻說，原先以為現場面對面，心境衝擊波瀾的會是今年4月中旬恩恩病危事件受到新聞報導關注之前，素人默默無名的恩恩爸爸，竹科電子產品專業設計工程師林爸爸；結果，2022年端午節的下午，「成為我媒體工作生涯刻骨銘心的時刻」。