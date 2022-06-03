端午香草掛飾結合花藝　新北居家防疫增添美學

▲端午香草掛飾結合花藝。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午節（農曆五月初五），為仲夏之端，氣溫逐漸轉熱又多雨，潮濕悶熱的環境易使蚊蟲孳生，新北市政府景觀處推薦運用藥草知識，取材當地的節令植物或家裡的香草植物，與艾草和榕枝捆綁成束，懸掛在家門前驅疫避邪，也可煮藺草或艾草水來沐浴除穢，並結合花藝美學，搭配色彩鮮豔的花卉製成花束，為居家生活增添美感。

▲準備簡單的材料，就能自製端午節令花束。

景觀處表示，艾草和菖蒲葉片所散發的特殊香氣，具有驅趕蚊蟲和安定心神的功效，在製作節令花束時，可以選擇同樣有潔淨環境意涵的蘭花來搭配。而在整體造型設計方面，由於原本已使用直條狀的菖蒲或香茅，來呈現形似寶劍的驅邪效果，若想達到視覺上的平衡，可以再加入球狀的山防風或是其他帶有果實的植物枝條，增添美感。

景觀處長林俊德表示，今年端午節仍受疫情影響，民眾除了購買現成草花自製端午掛飾，也推薦在自家種植不同類型的香草盆栽，既能透過氣味防蚊蟲，也能隨手摘取入菜食用，相關種植指引可參考「新北市景觀處」官網，或透過新北市城市綠美學輔導團提供專業諮詢服務。

▲自家種植香草植物，可以驅蚊蟲或作為調味品。

▲結合花藝美學，加入蘭花及球形的插花素材，讓端午節增添美感及樂趣。

▲常見端午掛飾由艾草、菖蒲和榕枝組成。

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