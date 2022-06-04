「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

▲「嘉義縣物產館」今日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義縣府2020年11月與三地集團南仁湖公司西螺古坑服務合作設置「嘉義優鮮」物產專區，一年締造達2千500萬元以上營業額，其中生鮮品佔營收75%，為了延續佳績，今年推動設置「嘉義縣物產館」，協助在地小農和業者擴展行銷管道，向全國消費者推薦所遴選出優質、新鮮、安全「嘉義優鮮」的農特產品。

▲開幕當日在古坑服務區營造國道鳳梨田地景兼具食農教育成效，當日向農民買一顆，就讓民眾自己下田採收送一顆以回饋消費者的支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

「嘉義縣物產館」今（4）日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵，農17號金鑽鳳梨家鄉在民雄，讓用路人能馬上吃到產期風味最佳的嘉義鳳梨，開幕當日在古坑服務區營造國道鳳梨田地景兼具食農教育成效，當日向農民買一顆，就讓民眾自己下田採收送一顆以回饋消費者的支持。

嘉義縣長翁章梁表示，今廣納175項產品設嘉義縣物產館，將協助75家在地小農與業者擴展行銷管道，尤其現在正是嘉義鳳梨盛產季節，以民雄出產的台農17號金鑽鳳梨為大宗，用路人只要進到服務區，就能馬上嘗到風味最佳的嘉義鳳梨。

▲嘉義縣府與古坑服務區合作設置「嘉義縣物產館」，協助在地小農和業者向全國消費者推薦優質、新鮮的農特產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

經營團隊南仁湖企業進駐古坑服務區已9年，將於9月將施作賣場擴建整修工程，內部櫃位會暫時移至戶外廣場，etc、超商、伴手禮、食品區等服務不中斷，民眾在空曠場地消費，安全兼顧防疫，整修後賣場將擴大，增加30％面積，並有31個攤位，座位區增加67％，並調整動線，讓消費者有更寬敞舒適的環境休憩，另廣場會新種植栽及花草，施工期9個月，預計明年5月改裝完成。

▲嘉義縣府與古坑服務區合作設置「嘉義縣物產館」，協助在地小農和業者向全國消費者推薦優質、新鮮的農特產品。（圖／記者蔡佩旻攝）





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►令人振奮！雲林6歲重症童病況穩定 今轉一般隔離病房

►西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首 正妹女警還想學義大利文

►畢業生最期待 西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

►北港武德宮超萌虎爺立體悠遊卡 限量6千份今天上架開搶

►雲林兒童疫苗150校同步施打 累計施打率可達81.86%

