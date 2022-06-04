　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

▲「嘉義縣物產館」今日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「嘉義縣物產館」今日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義縣府2020年11月與三地集團南仁湖公司西螺古坑服務合作設置「嘉義優鮮」物產專區，一年締造達2千500萬元以上營業額，其中生鮮品佔營收75%，為了延續佳績，今年推動設置「嘉義縣物產館」，協助在地小農和業者擴展行銷管道，向全國消費者推薦所遴選出優質、新鮮、安全「嘉義優鮮」的農特產品。

▲「嘉義縣物產館」今日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲開幕當日在古坑服務區營造國道鳳梨田地景兼具食農教育成效，當日向農民買一顆，就讓民眾自己下田採收送一顆以回饋消費者的支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

「嘉義縣物產館」今（4）日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵，農17號金鑽鳳梨家鄉在民雄，讓用路人能馬上吃到產期風味最佳的嘉義鳳梨，開幕當日在古坑服務區營造國道鳳梨田地景兼具食農教育成效，當日向農民買一顆，就讓民眾自己下田採收送一顆以回饋消費者的支持。

嘉義縣長翁章梁表示，今廣納175項產品設嘉義縣物產館，將協助75家在地小農與業者擴展行銷管道，尤其現在正是嘉義鳳梨盛產季節，以民雄出產的台農17號金鑽鳳梨為大宗，用路人只要進到服務區，就能馬上嘗到風味最佳的嘉義鳳梨。

▲「嘉義縣物產館」今日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲嘉義縣府與古坑服務區合作設置「嘉義縣物產館」，協助在地小農和業者向全國消費者推薦優質、新鮮的農特產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

經營團隊南仁湖企業進駐古坑服務區已9年，將於9月將施作賣場擴建整修工程，內部櫃位會暫時移至戶外廣場，etc、超商、伴手禮、食品區等服務不中斷，民眾在空曠場地消費，安全兼顧防疫，整修後賣場將擴大，增加30％面積，並有31個攤位，座位區增加67％，並調整動線，讓消費者有更寬敞舒適的環境休憩，另廣場會新種植栽及花草，施工期9個月，預計明年5月改裝完成。

▲「嘉義縣物產館」今日於國三西螺古坑服務區開幕，邀請翁章梁縣長、高公局長官、嘉義青農等共同出席剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲嘉義縣府與古坑服務區合作設置「嘉義縣物產館」，協助在地小農和業者向全國消費者推薦優質、新鮮的農特產品。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►令人振奮！雲林6歲重症童病況穩定　今轉一般隔離病房

►西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

►畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

►北港武德宮超萌虎爺立體悠遊卡　限量6千份今天上架開搶

►雲林兒童疫苗150校同步施打　累計施打率可達81.86%

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
福建發現全球新物種！「天寶岩腫腿迷甲」
波特王搶先出手！2月就已「註冊商標」疑成導火線
慶海神隊封王！全家「買1送1」優惠一次看
9同學翡翠谷戲水！男大生突溺水無生命跡象
確診遺體免在1天內火化！殯葬業大亂　急調貨櫃冰屍
明飆36度！　雨彈連下一週「最猛時間點」曝
下一個是林依晨！　葛斯齊開撕「破壞行規」：不要得罪狗仔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

八家將面師義賣臉譜助弱勢　偕基隆市長參選人送關懷包

山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮　響應低碳行動

基隆城市博覽會專屬視角　搭乘夏日海洋號海上看展旅遊體驗

西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

吳宗憲私下安慰汪小菲...讚：他人不錯啊　喊話葛斯齊「這樣弄人家失德啦」

國小童不會線上教學急哭　阿嬤急奔警局獲神救援

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

八家將面師義賣臉譜助弱勢　偕基隆市長參選人送關懷包

山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮　響應低碳行動

基隆城市博覽會專屬視角　搭乘夏日海洋號海上看展旅遊體驗

西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

13歲賊開贓車囂張上路！拒絕攔查還加速狠撞警車　警一槍斃命

古林睿煬球威頂尖　胡智為甘願請星巴克

櫃姐租屋10年「被詐騙百萬」　房東兒崩潰！網見1細節：轟出去

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「祈福走桃園」抵觀音　民進黨議員力邀...羅智強挽袖捐血

陪客人喝醉...63歲女陪侍邀老闆續攤不成　抱50歲店員一起倒地

國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

全家祭大杯美式買1送1！慶「高雄全家海神隊封王」快閃優惠

鼓鼓染疫康復「又不明原因高燒」送急診　隔壁床阿嬤一句話超暖

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

端午酒駕受測送辦

台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

雲林＋1437人　七鄉鎮20診所連假開診供兒童疫苗接種

兒童疫苗接種率台南為六都第一

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才

「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

民間單位捐贈防疫物資

花蓮再獲五星　食育力城市大調查獲排行總冠軍

鄭文燦8年施政成績　九連霸議員評80分

2022年夏日桃金孃節　女神「桃金孃」降落

環團抗議購買俄國油品　台塑：政府並未禁止

更多熱門

相關新聞

端午節肉粽香　林內農會「金旺來五穀粽」明天開賣限2萬顆

端午節肉粽香　林內農會「金旺來五穀粽」明天開賣限2萬顆

雲林林內鄉農會致力推廣鄉內芋頭、鳳梨及國產米糧，三年來端午節均推出「金旺來五穀粽」大獲好評，農會股長陳俊吉今（10）日天參加古坑鄉鳳梨行銷受訪表示，訂單從明天8時開放電話、現場預購， 限量2萬顆可以選擇宅配，訂完最快3天就可以取貨。

雲林金鑽鳳梨盛產期　跨域廠商合作助行銷

雲林金鑽鳳梨盛產期　跨域廠商合作助行銷

潘孟安讚紫鳳梨有芋香　網一看結尾：好煩

潘孟安讚紫鳳梨有芋香　網一看結尾：好煩

５天銷售萬顆　彰化鳳梨仙子暖舉感動

５天銷售萬顆　彰化鳳梨仙子暖舉感動

東森農場推雲林金鑽鳳梨　王令麟送50%東森幣

東森農場推雲林金鑽鳳梨　王令麟送50%東森幣

關鍵字：

嘉義縣物產館古坑休息站南仁湖集團金鑽鳳梨

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

即／電影看一半「天花板掉下來」！　威秀影城說話了

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

謝忻宣布「真的要去綠島打工了！」

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面