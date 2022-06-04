畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

▲西螺福興宮「太平媽祖獎」橫跨雲林、彰化兩縣高中職、國中小合計80餘所學校畢業典禮中最熱門的一大獎項。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺福興宮「太平媽祖獎」，16年來廣受歷年的畢業生歡迎，但想獲此獎，除了功課好，也要有一顆善良的心，熱心公益、用愛服務才符合媽祖仁德愛的精神，精美禮品皆由媽祖加持賜福才贈與，可謂是橫跨雲林、彰化兩縣高中職、國中小合計80餘所學校畢業典禮中最熱門的一大獎項。

雲林縣西螺福興宮設立「太平媽祖獎」係為沿著西螺福興宮遶境會香所經之西螺、崙背、二崙、莿桐、林內與二水、北斗、竹塘、埤頭、溪州等10個鄉鎮發送，今年不僅頒發特製獎狀，贈送的禮盒內還有西螺媽祖行動電源、媽祖悠遊卡，太平媽與文昌帝君加持過的文昌筆組合及「鵬程萬里」獎牌。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮用心準備兼具實用、新穎和文創元素的太平媽祖獎，許多學校停辦實體畢業典禮，但太平媽祖獎是鼓勵學子努力向學、熱心公益等所設的獎項，不會因畢業典禮停辦就取消頒贈，所有獎項都會委託校方代為轉發。

董事長楊文鐘嘉許獲獎者在太平媽護佑下迎向光明順遂的未來，銘記媽祖教導，持續在求學的道路上勤奮耕耘，為社會付諸己力，提攜每一個需要幫助的弟兄姊妹，同時祝福所有畢業生鵬程萬里、畢業快樂。

▲西螺福興宮「太平媽祖獎」橫跨雲林、彰化兩縣高中職、國中小合計80餘所學校畢業典禮中最熱門的一大獎項。（圖／記者蔡佩旻攝）

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