雲林金鑽鳳梨盛產期　跨域廠商合作助行銷

▲三大合作代表共同簽署合作備忘錄，從產地至末端通路完整規劃，深耕落實農產採購及商品化目標。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推動在地農產品特色，今(10)日在古坑鄉農會推廣股集貨廣場舉辦「Mr.Wish挺果農 雲林旺起來」行銷記者會，特別邀請產地、採購及加工業者進行雲林金鑽鳳梨採購合作計畫，提升相關產品量能，今日三大合作代表共同簽署合作備忘錄，從產地至末端通路完整規劃，深耕落實農產採購及商品化目標。

今日記者會中也為雲林良品的品牌建構與數位轉型進行宣傳，雲林縣長張麗善表示，雲林金鑽鳳梨盛產期自5月開始，今年收成面積約374公頃、收成量約1萬9,769公噸，其中又以古坑鄉為最大的產區，品質優良且具豐富營養價值。

合作團隊Mr.Wish吳信泰副總表示，Mr.Wish鮮果茶玩家以招牌新鮮水果茶打響名號，此次與縣府推廣鳳梨鮮果的創新理念一拍即合，採購15-20公噸的鳳梨鮮果，預計結合雲林金鑽鳳梨飲品於端午時節前上市，讓全台消費者一邊吃肉粽一邊享受雲林的沁涼好滋味。

蔡耿宇代理處長表示，透過雲林縣農會及雲林在地業者保證責任雲林縣永興果菜生產合作社，供應在地優質金鑽鳳梨，並由Mr.Wish鮮果茶玩家進行採購與商品化，擴大金鑽鳳梨的應用與使用量外，縣府更以線上個人少量團購方式，提高鳳梨鮮果的促銷機會，也為消費者提供更多樣的選擇創造雙贏，截止目前已銷售超過900箱，希望民眾一同支持雲林金鑽鳳梨，品嘗最時鮮酸甜的好滋味。

▲雲林縣政府行銷金鑽鳳梨，也為雲林良品數位轉型進行宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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