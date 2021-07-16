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不忍金鑽鳳梨滯銷！5天賣萬顆　彰化鳳梨仙子陳幸滿暖舉感動　

▲鋼琴老師陳幸滿幫助果農，開著名車滿載鳳梨四處送貨，短短5天狂銷上萬顆。（圖／陳幸滿提供）

▲鋼琴老師陳幸滿幫助果農，開著名車滿載鳳梨四處送貨，短短5天狂銷上萬顆。（圖／陳幸滿提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻，彰化不僅葡萄滯銷，芬園鄉1名陳姓農婦種的6公頃金鑽鳳梨，眼看已經成熟了，也無法外銷日本，鋼琴老師陳幸滿得知陳婦的困境後便說「我來幫妳賣」，在網路、學生及親友間號召團購，消息一出便吸引爭相訂購，5天銷售萬顆，暖心的舉動，被封為鳳梨仙子、鋼琴界的女神，真是「人美心更美」。

▲鋼琴老師陳幸滿幫助果農，開著名車滿載鳳梨四處送貨，短短5天狂銷上萬顆。（圖／陳幸滿提供）

陳婦在芬園鄉栽種6公頃金鑽鳳梨，香甜多汁的口感，每年都外銷日本，今年受到疫情影響，突然喊卡，改往國內銷售，就算開出1天2000元的高薪也請不到工人肯願意從事採收工作，夫妻2人一方面要趕在成熟期採收，另一方面又要將這些熟果售出，蠟燭兩頭燒簡直累壞了。

▲鋼琴老師陳幸滿幫助果農，開著名車滿載鳳梨四處送貨，短短5天狂銷上萬顆。（圖／陳幸滿提供）

陳幸滿在疫情期間鋼琴課暫停，她不只在網路及學生還有家長間團購銷售，首日就接到千顆訂單，有人一買就120顆要做成鳳梨乾，陳婦栽種的鳳梨實在是太美味了，訂單源源不絕她甚至開著自己的百萬名車，載著滿車的鳳梨到縣內及台中市發送，即使是返家時都已經深夜了，她仍然樂此不疲，真正感受到的是熱情相挺的溫暖。

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