東森農場推出雲林金鑽鳳梨　王令麟送50%東森幣挺小農

▲東森購物《東森農場》LIVE節目，將於5/20（四）下午3:00在東森電視購物46頻道開賣「雲林古坑金鑽鳳梨」，下單再回饋50%東森幣，號召會員一起支持台灣鳳梨，幫助農民。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

面臨疫情嚴峻考驗，東森購物支持政府，除了加強防疫工作，也提供24小時電話及網路訂購服務，讓民眾待在家安心購物，為了讓農民生計不受疫情影響，亦持續推出《東森農場》LIVE節目，5/20（四）下午3:00東森電視購物46頻道推出「雲林古坑金鑽鳳梨」，每箱10公斤約6～8顆，東森價只賣588元，東森購物董事長王令麟加碼回饋50%東森幣相挺，希望號召全體會員一起支持台灣鳳梨。

南台灣的日照氣候，相當適合鳳梨生長，雲林古坑鄉位處北迴歸線，日照充足、土壤肥沃，得天獨厚的地理優勢，讓所培育生產出來的鳳梨肉質細緻、甜度高、風味絕佳。雲林縣鳳梨種植面積約有910公頃，佔全國約百分之15，主要種植的金鑽鳳梨（台農17號），果實平均1.4公斤，表皮薄，甜度高約莫為14度，酸度大於0.28%，酸酸甜甜的味道，充滿活力的熱帶風情。

▲▼雲林古坑鄉位處北迴歸線，日照充足土壤肥沃，生產的金鑽鳳梨肉質細緻、甜度高。

金鑽鳳梨的果肉纖維細緻，水份特多，還有能夠食用的柔軟中心，越靠近水果底部則有更多的糖含量，味道更甜，除了濃郁的鳳梨清香，還帶著淡淡焦糖香氣，煮果茶更有古早味，且堅持不使用生長激素。以營養價值來說，鳳梨的維生素C為蘋果的5倍，還具有天然消化成分的鳳梨酵素，能分解蛋白質，幫助腸胃消化和吸收，很適合飯後食用。

在大陸宣布禁止台灣鳳梨進口後，對鳳梨果農影響不小，如今又遇上疫情升溫，蔬果攤商訂購量大減，讓農民生計更是雪上加霜，農糧署表示，新冠肺炎不會感染農產品或是對農產品的品質衛生有任何影響，消費者可以安心，也鼓勵大家除了加強自身防疫，放心多選購新鮮營養的在地農產品，提高身體抵抗力，支持農民與支持台灣農業。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與中央、地方政府合作，支持在地優質農產，節目推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，包括助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼。這次面對嚴峻疫情，期望會員朋友一起支持在地農民，共度疫情難關。