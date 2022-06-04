最高齡紀錄！日本83歲冒險家獨駕帆船　「不靠港」橫越太平洋

▲日本海洋冒險家堀江謙一從美國橫渡太平洋，返回日本。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

83歲的日本海洋冒險家堀江謙一3月底從美國舊金山啟航，以小型帆船橫渡太平洋，今天凌晨返回日本，創下全球最高齡「獨駕帆船不靠港」橫渡太平洋紀錄。

日本每日新聞報導，堀江於今年3月27日駕駛「三得利美人魚3號」從舊金山金門大橋下啟程，今天凌晨2時39分（台灣時間1時39分）抵達目的地、和歌山的日之御埼外海的紀伊水道，創下全球最高齡「獨駕帆船不靠港」橫渡太平洋紀錄。

堀江23歲那年單獨駕駛帆船橫渡太平洋，創全球第一人紀錄。相隔60年，他再度寫下新歷史。

報導說，堀江從舊金山啟程後不久就遇到暴風，但他仍趁著信風朝西南方向駕駛，比預定的時間早一週，於4月16日穿越夏威夷歐胡島外海。

他駕駛的小型帆船穿越日本最東端南鳥島北方，前進到日本近海時，船速降低。遇到風向容易變化的梅雨鋒面，讓他倍感吃力。為了不被「黑潮大蛇行」（流經日本南岸的黑潮彎曲流動、被稱為「黑潮大蛇行」）捲入南下，他小心翼翼操船。

堀江謙一的小型帆船若要返回位於兵庫縣西宮市的母港、新西宮遊艇碼頭，將由其他船隻引領。預計明天舉行返港儀式。

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