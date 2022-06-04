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在車上壞壞結果出事！老司機陰莖差點被咬斷　痛苦抓鳥倒路邊

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲男駕駛和女友在車上愛愛結果出車禍，陰莖差點被咬斷。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州日前發生一起汽車對撞事故，一輛休旅車迎面撞上貨車，事故原因卻讓人「相當害羞」。原來當時休旅車駕駛和女友正在車上壞壞，當女友忘情替他口交時，讓他不小心失了神，才發生車禍，兩人爬出車外時，都還赤裸著下身，駕駛更痛苦地抓著下體。

根據《每日郵報》報導，佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）5月31日發生一起汽車對撞事故，警方趕抵現場後發現，肇事的休旅車司機和女友倒在路邊待救，當時司機下半身赤裸，痛苦地用手扶著陰莖，而女友的牛仔褲還掛在腳踝上，上半身僅穿著白色背心，同樣狼狽地趴在人行道上。

警方調查後發現，意外發生時坐在副駕的女友正在幫駕駛口交，結果駕駛一個太舒服失了神，才會導致車子失去控制，直撞對向車道的貨車，且由於撞擊力道太大，駕駛的陰莖更差點被女友給咬斷。

所幸貨車上的人僅受到輕傷，而休旅車駕駛的腹部和臀部受傷，女友則是輕傷，皆已送到醫院進行治療。

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