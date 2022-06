在車上壞壞結果出事！老司機陰莖差點被咬斷　痛苦抓鳥倒路邊

▲男駕駛和女友在車上愛愛結果出車禍,陰莖差點被咬斷。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國佛州日前發生一起汽車對撞事故,一輛休旅車迎面撞上貨車,事故原因卻讓人「相當害羞」。原來當時休旅車駕駛和女友正在車上壞壞,當女友忘情替他口交時,讓他不小心失了神,才發生車禍,兩人爬出車外時,都還赤裸著下身,駕駛更痛苦地抓著下體。

A Florida man (of course) nearly had his penis bitten off by a woman performing oral sex on him when they got into a head (no pun intended) on collision with a FedEx van. pic.twitter.com/hZCooVv6Ld