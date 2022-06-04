斷魂墾丁！男大生騎重機海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

記者陳崑福／屏東報導

新北市劉姓大學生，3日騎乘大型重型機車行經墾丁台1線成功路時，與陳姓駕駛駕駛的自小客車發生擦撞，劉男人車倒地，送醫不治，據悉，當事人均欲前往墾丁旅遊；相關肇事原因及責任，由枋寮警分局調查釐清。

▲枋山鄉臺1線成功路發生大型重型機車與自小客車交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



枋寮警分局於6月3日凌晨2時許接獲報案，於枋山鄉台1線南下454公里處發生1部自小客與1部大型重機交通事故。警方獲報立即派員處理，發現劉姓大學生(21歲)騎乘大型重型機車，沿臺1線南往北至成功路口迴轉時，與1部自小客沿台1線北往南方向直行的陳姓駕駛(20歲)發生交通事故，造成自小客車內2人輕傷，大型重機駕騎士傷重不治，雙方駕駛酒測值為0，全案依過失致死罪函送，肇事原因警方正在釐清中。

據悉，劉姓大學生和另一名女性友人相約在枋山海豚灣的超商見面，女友先到在超商等他會面，再一齊騎機車到墾丁旅遊，不料騎過頭欲從迴轉道迴轉，卻不幸發生車禍，女友等一段時間未見他前來，最後接到醫院通知男友已受傷送醫不治消息，當場痛哭。另陳姓駕駛也載著友人到墾丁旅遊，相關肇事責任由警方調查釐清。

枋寮警方呼籲用路人於路旁起駛、迴轉及橫越道路時，請禮讓幹道及行進中車輛，尤其夜間視線昏暗，行經路口應注意左右方來車，此外，警方也持續不定時、不定點於臺1線編排移動式測速照相，取締違規，以減少交通事故發生。

