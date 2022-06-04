驚悚影片曝！男大生海豚灣迴轉遭猛撞慘死　女友接噩耗崩潰

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

又是海豚灣！新北市一名劉姓男大生，3日晚間騎乘重機行經墾丁台1線成功路，欲在路口迴轉時卻與直行轎車發生碰撞，強大的撞擊力道造成男大生當場被噴飛，重機零件散落一地，而轎車車頭也凹陷損毀；劉男則倒地不起，緊急送醫後仍不幸不治。至於相關肇事原因及責任，仍有待警方進一步調查釐清，而最新監視器畫面也曝光了！

▲枋山鄉臺1線成功路發生大型重型機車與自小客車交通事故 ，男大生當場慘死。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



屏東枋山海豚灣去年才發生一起震驚社會的車禍事件，一名王姓男大生騎乘重機環島，卻在海豚灣與剛從停車場駛出的賓士車輛發生碰撞，連人帶車直接「插進」賓士車的後座中，緊急送醫後仍不幸不治，如今卻又再發生另一起死亡車禍！

▲海豚灣去年11月才發生一起重機嚴重車禍，騎乘重機的王姓男大生與賓士發生碰撞，當場連人帶車「插進」賓士車後座。（圖／翻攝網路、記者陳以昇翻攝）



從監視器畫面中可以看見，騎乘綠色重機的劉姓男大生，3日沿台1線南往北至成功路口迴轉時，欲前往外側車道繼續行駛，卻與一輛沿台1線北往南方向直行的白色轎車發生碰撞，造成21歲的劉姓重機騎士當場被噴飛，而20歲陳姓男子所駕駛的小客車車頭凹陷損毀，其先是和重機騎士發生碰撞後，再自撞分隔島。強大的撞擊力道更是造成騎士當場彈飛，現場更是揚起巨大粉塵，重機零件散落一地，慘不忍睹；而騎士緊急送醫後仍不幸不治，此外，自小客車內的2人亦受有輕傷。

▲▼枋山鄉臺1線成功路發生大型重型機車與自小客車交通事故 ，男大生當場慘死。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



警方指出，雙方駕駛酒測值為0，全案依過失致死罪將20歲的陳姓轎車駕駛函送，詳細肇事原因與責任歸屬，警方也在進一步釐清當中。

據悉，劉姓大學生和另一名女性友人相約在枋山海豚灣的超商見面，女友先到在超商等他會面，再一齊騎機車到墾丁旅遊，不料劉男因為騎過頭欲從迴轉道迴轉，卻不幸發生車禍，女友等一段時間未見他前來，熟知等再接到通知，竟是醫院通知男友遭遇車禍不治的消息，當場崩潰痛哭。另，據了解，肇事的陳姓轎車駕駛也同樣是趁著連假，載著友人前往墾丁旅遊，才會因此和劉男發生車禍。

對此，枋寮警局也向民眾呼籲，用路人於路旁起駛、迴轉及橫越道路時，請禮讓幹道及行進中車輛，尤其夜間視線昏暗，行經路口應注意左右方來車，此外，警方也持續不定時、不定點於台1線編排移動式測速照相，取締違規，以減少交通事故發生。

▲▼枋山海豚灣3日一輛重型機車在迴轉時不慎與自小客車發生碰撞，男大生當場噴飛慘死 。（圖／記者陳崑福翻攝）



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