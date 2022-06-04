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美國找盟友「定期開會」討論烏俄停戰　烏克蘭卻一次都沒參加

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國在內的西方國家開會討論停火的可能框架，烏克蘭卻沒參加。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏俄戰爭開打逾百日，面對長期僵持的局面，傳出美國與歐洲盟友近幾周都在定期開會，討論可能的停火框架，盼能透過談判結束戰爭。知情人士指出，框架內容包含烏克蘭承諾其中立地位換取安保，以及就頓巴斯與克里米亞的未來進行談判等。然而，烏克蘭卻沒有參加這些會議。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日前往烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）州，視察前線與俄羅斯軍隊作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日前往哈爾科夫，視察前線烏軍。（圖／路透）

美國CNN報導，多名知情人士透露，最近幾周，美國官員定期與英國和歐洲官員會面，討論關於停火或談判協定的可能框架，以期結束烏俄戰爭。據稱，潛在的方案中包含義大利上月底提出的4點框架，包含烏克蘭承諾在北約問題上保持中立以換取安全擔保，以及烏俄雙方就克里米亞和頓巴斯地區的未來進行談判等。

儘管美國曾保證「不會在撇除烏克蘭的情況下討論烏克蘭」，不過，烏克蘭方面並未直接參與這些會議。美國與烏克蘭官員皆強調，美方沒有向基輔施壓要求承諾執行某個計畫，也沒有強迫烏方坐下來與俄談判。

報導指出，美國對於怎樣才是適合帶到烏克蘭進行討論的停火框架，仍存在一些不確定性。美國駐聯合國大使早前曾表態稱，義大利提出的框架是美方盼望結束這場可怕戰爭的其中一種倡議。然而，有2名美方官員卻告訴CNN，美國其實並不支持義大利提的方案。

無論如何，美國與西方官員都向CNN表示，外界越來越擔心，如果俄羅斯與烏克蘭不重返談判桌，達成協議，這戰爭將持續拖延，甚至可能長達數年。

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