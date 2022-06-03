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恩恩爸不能拿錄音檔　因法規受限！他翻出消防局「雙標鐵證」打臉

▲▼恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」 問新北市府：正常溝通這麼難嗎？。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

▲恩恩爸淚求通聯紀錄要真相。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

記者施怡妏／綜合報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，針對為何不能讓恩爸將音檔帶回家，新北消防局解釋，受限政府資訊公開法、通訊保障法，無法提供錄音檔，但可派專人隨時送錄音檔供恩爸聽取比對。對此，網紅音地大帝就翻出2021年新北消防局就曾公開一段影片，是小女孩報案的聲音檔，揪出消防局「雙標鐵證」。

「新北消防發爾麵 」於2021年12月16日發表一則影片，一名國小女童目睹民眾在公車上摔倒，冷靜撥打119報案，消防局讚揚女童的舉動，將電話錄音PO上網，還拍出小女同站在公車旁等待救援的畫面，「雖然報案那頭是稚嫩的聲音，冷靜，不疾不徐的提供正確資訊，讓受理案件人員清楚了解狀況迅速派出人車，拯救性命，孩子妳好棒，謝謝妳！」

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網紅「音地大帝」轉發該篇貼文狂酸，「對宣傳有利的時候，就沒有聲紋跟隱私權的問題喔！」打臉之前消防局所說的「受限政府資訊公開法、通訊保障法，無法提供錄音檔」。

貼文一出，引起網友討論，「對自己不利的才不敢公開」、「這一巴掌打的超響」、「所以其中必有詐，老是用隱私權做藉口」、「公關真的100分」、「這一定有鬼啊」、「就算有隱私疑慮，也可以變音處理」、「有好聲紋跟壞聲紋？」「要宣傳用的當然沒問題」。此外，民進黨新北市黨部執行委員李宇翔也在底下留言，並標記新北市長侯友宜「再躲啊！」

針對為何不能讓恩爸將音檔帶回家，新北消防局指出，無法提供錄音檔拷貝帶回，主要是政府資訊公開法第18條有敘明，政府資訊屬於「公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者」，應限制公開或不予提供。

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