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大陸 大陸焦點 特派現場

百年胡同1／全大陸只有北京有胡同　走進京城「靈魂」最多竟是公廁

 記者蔡儀潔／北京報導

胡同大雜院是北京城的「靈魂」，它承載了超過700年的歷史，乍一看，都是灰牆灰瓦，不過其實每條胡同都有自己的故事和傳奇般的經歷。《ETtoday新媒體》帶讀者走進星羅棋布的巷弄，感受不一樣的老北京。

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼胡同是大陸北方方言名詞，指狹窄的街巷。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城。（圖／記者蔡儀潔攝）

什麼是「胡同」？它自1267年元代建大都沿襲下來，專指城市小巷，在全大陸只有北京有「胡同」這樣的叫法，在上海一帶則叫做「里」或者是「弄」。世世代代的老百姓在北京的大雜院中生活，因此這裡蘊含著濃郁的文化氣息，就像一座座民俗風情博物館。

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京一處胡同大雜院門口。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京的胡同數量最多時曾超過7000條，一句古話就說「有名兒的胡同三千六，沒名兒的胡同賽牛毛」。不過，經過都市變遷，如今北京現有胡同不到千條，完整保存傳統格局和風貌的僅剩約400條。

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲鈴鐺胡同可以清楚眺望「北京中軸線最北端」鐘樓。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者實地漫步鐘樓灣胡同和鈴鐺胡同，可以清楚眺望「北京中軸線最北端」鐘鼓樓，同時還保留了生活氣息，傍晚時分，居民們會到附近的廣場，大爺們聚在一起下棋、嘮嗑，大媽們跳舞、活絡筋骨，小朋友們則歡聲笑語玩耍。

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京一些胡同內的公廁仍是採取隔板來區隔。（圖／記者蔡儀潔攝）

多走幾個胡同發現，幾乎不到百公尺便有一座公共廁所，原來胡同裡的條件設施通常不太不完備，若要在家中修整廁所相當複雜，因此很多人平時大小便，都要到這些公廁內，也有家庭還會自備尿壺、恭桶等。

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城,東交民巷,聖彌額爾大講堂。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「東交民巷」是北京最「洋氣」的胡同。（圖／記者蔡儀潔攝）

要說北京最「洋氣」的胡同，「東交民巷」完全打破民眾對胡同的「刻板印象」。這裡全長1552公尺，曾是著名的使館區，先後有法國、英國、美國等在此設立使館，直到1959年所有使館都遷到朝陽區。

現在的道路兩旁，仍能看到一些西洋小樓，東交民巷使館建築群也是北京僅存的二十世紀初的西洋風格建築群，因為風格特別這裡也是知名的網紅景點，常會有年輕人來打卡拍照。

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城,東交民巷,聖彌額爾大講堂。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼「法國郵政局舊址」是東交民巷的熱門景點，它混合大量中式元素。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城,東交民巷,聖彌額爾大講堂。（圖／記者蔡儀潔攝）

「法國郵政局舊址」是其中的熱門景點，它與法國大使館舊址毗鄰，保留了19世紀法國盛行的「折衷主義」建築風格，同時混合大量中式元素，例如中式清水磚牆、中式磚雕等，現在是北京重點保護單位。

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城,東交民巷,聖彌額爾大講堂。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲東交民巷還有一座建於1901年的「聖彌額爾天主堂」。（圖／記者蔡儀潔攝）

東交民巷還有一座建於1901年的「聖彌額爾天主堂」，它是外國人在北京修建的最後一座天主堂，高聳的雙塔與在歐洲看到的並無不同，不少新人會來這裡拍攝婚紗照。

►►百年胡同2／名字最「難聽」胡同！曾是爆臭糞場　現在寸土寸金

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▼北京法院博物館所使用建築的前身是原日本正金銀行北京支行舊址。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼衚衕,胡同,北京胡同,老城,東交民巷,聖彌額爾大講堂。（圖／記者蔡儀潔攝）

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